صحنه سازیهای فتنه 88 از صدر اسلام کپی شده بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسین جوشقانیان، شامگاه شنبه در مراسم یادواره شهدای روحانی مدرسه المهدی (عج) قم اظهار داشت: در صدر اسلام وقتی عده‌ای بعد از غزوه تبوک تصمیم به قتل پیامبر (ص) و پرت کردن ناقه ایشان در کوه گرفتند ولی توطئه آن‌ها توسط جبرئیل نقش بر آب شد صحنه سازی کردند و برخی افرادی که اساسا وجود خارجی نداشتند را به عنوان طراحان این توطئه معرفی کردند تا خود را مبرا سازند و بتونند بعد‌ها در ماجراهایی مانند سقیفه از آن بهره برداری کنند.



وی ابرازداشت: خیلی از صحنه سازی‌ها و کشته سازی‌های فتنه سال قبل هم که این نانجیب‌ها برای تسلیت به منزل آن‌ها رفتند ساختگی و واقعیت خارجی نداشت و پیشینه تارخی آن از روی تاریخ صدر اسلام گرفته شده بود.



جوشقانیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ملت ایران امروز در مقطع حساسی است تصریح کرد: ما امروز از طرفی متصل به عاشورا هستیم که مبدأ ما است و از طرف دیگر در انتظار ظهور به سر می‌بریم و دشمنان برنامه‌های گسترده‌ای برای انحراف حرکت مردم در دستور کار خود قرار داده‌اند.



مسئول دفتر موسسه روایت سیره شهدا با اشاره به سه انقلاب تاریخی حضرت موسی، حضرت محمد‌(ص) و انقلاب اسلامی اظهار داشت: در هر سه این انقلاب مشترکاتی وجود دارد که برای همه ما پندآموز است.



جوشقانیان ابرازداشت: یکی از وجوه مشترک این سه انقلاب حضور منافقان در کنار رهبران این انقلاب‌ها است؛ در زمان حضرت موسی، سامری خود را انقلابی نشان داد اما در غیاب حضرت موسی جمع کثیری از مردم را گوساله پرست کرد.



وی اضافه کرد: در زمان انقلاب پیامبر(ص) نیز عده‌ای بار‌ها تصمیم به کشتن و از میان بردن پیامبر(ص) کردند اما وقتی موفق نشدند از روی ناچاری در پوسته نفاق رفتند و تسلیم ظاهری را پذیرفتند.



جوشقانیان ادامه داد: در انقلاب اسلامی هم کسانی که ولایت فقیه را قبول نداشتند و امروز با صراحت می‌گویند ما در زمان امام هم ولایت فقیه را قبول نداشتیم و تنها به علت رودربایستی آن را پذیرفتیم در فتنه‌های اخیر نفاق آن‌ها رو شد.



مسئول دفتر موسسه سیره روایت شهدا بازشدن جبهه زر و زیور را از دیگر مشترکات این سه انقلاب عنوان و اظهار داشت: قارون در زمان حضرت موسی(ع) سردمدار این جبهه بود و در انقلاب اسلامی ما نیز عده‌ای صادقانه وارد انقلاب شدند اما به تدریج روح اشرافی‌گری و پول پرستی خوی آن را تغییر داد و در دل‌هایشان لانه کرد و سوابق سال‌ها مبارزه را از بین بردند.



وی تأکیدکرد: بیشترین چیزی که خواص جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد تعلق به دنیا و محبت انسان به این تعلقات است.

جوشقانیان خاطرنشان کرد: ترس و عدم بصیرت از دیگر عواملی است که موجب نابودی انسان می‌شود بیشتر مردم کوفه دل‌هایشان با امام حسین(ع) بود اما به خاطر ترس از ابن زیاد جرئت نداشتند از امام حسین(ع) حمایت کنند.



وی با بیان اینکه توده مردم ایران به علت تعلقات اندک همیشه در صحنه هستند و تعلق و ترسی ندارند ابرازداشت: خطر عمده‌ای که در این راه وجود دارد این است که دشمن بر روی عدم آگاهی و بی‌بصیرتی مردم حساب باز کرده است تا آن‌ها را فریب دهد‌‌ همان طور که عده‌ای در جریان انتخابات دچار این ناآگاهی شدند و به فردی فتنه گر رای دادند.



وی ادامه داد: کسانی که از روی تکلیف به موسوی رای دادند ماجور هستند اما کسانی که از شخصیت او مطلع بودند و از روی تعصب و لجاجت با او همراهی کردند در تمامی جنایات او شریک هستند.