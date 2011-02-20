محمد اعراب شیبانی به دنبال آزاد شدن نرخ برق و افزایش حدود 10 برابری قبوض و درخواست جمع کثیری از کشاورزان طبسی مبنی بر تجدید نظر در نحوه محاسبه در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس اظهار داشت: پیگیری این مشکل کشاورزان در اختیار امور برق طبس و حتی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد هم نیست که بر همین اساس اعتراض کشاورزان به امور برق وارد نبوده و بهتر است کشاورزان، این موضوع را از طریق جهاد کشاورزی که متولی رسیدگی به مسائل و مشکلات کشاورزان است پیگیری کنند.

قطع برق در صورت عدم پرداخت قبوض قطعی است

وی با اشاره به اینکه قبوض برق این دوره از سوی شرکت توانیر صادر شده است، خاطرنشان کرد: نپرداختن قبوض برق راه حل مناسبی نیست و در صورت عدم پرداخت قبض برق از سوی کشاورزان در مهلت مقرر، امور برق طبق دستورالعمل و وظیفه خود عمل کرده و مجبور به قطع برق کشاورزان خواهد شد.

مدیر امور برق طبس بیان داشت: طی مذاکرات انجام شده با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، وی نیز ضمن تاکید بر اینکه پیگیری مشکل کشاورزان در اختیار شرکت برق نیست، خواستار پیگیری موضوع از مراجع مربوطه و ذیصلاح شد.

کشاورزان فعلا چاره ‌ای جز پرداخت قبوض ندارند

وی یادآور شد: هزینه قبوض برق کاملا بر اساس مصوبات صادر شده و آنچه مسلم است این است که با وجود اینکه احتمالا پرداخت این هزینه برق برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست، اما قبوض صادر شده باید پرداخت شود.

بهینه ‌سازی در مصرف آب راه حلی مناسب برای کاهش هزینه‌ ها

اعراب شیبانی ضمن اینکه از کشاورزان خواست تا از هم ‌اکنون به فکر پرداخت قبوض برق خود باشند، عنوان کرد: پیشنهاد من به کشاورزان سختکوش شهرستان طبس و دیگر نقاط کشور این است که، همان طور که رانندگان با آزاد شدن هزینه سوخت به مصرف بهینه روی آورده‌ اند، کشاورزان نیز به سمت بهینه ‌سازی مصرف آب بیابند، زیرا در شهرستان کم آب طبس، آبهای زیرزمینی از اهمیت بیشتری نسبت به محصولات کشاورزی برخوردار است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشاورزان با اینکه با صرف انرژی و هزینه زیاد، آب برداشت می ‌کنند اما همچنان از روش ‌های سنتی آبیاری همچون غرق ‌آبی که به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست استفاده می‌کنند که بر همین اساس تنها راه حل برای کشاورزان، تبدیل سیستم کشاورزی خود از حالت سنتی به صورت مدرن با استفاده از اخذ کمک‌های مالی است که با توجه به آزاد شدن هزینه برق، فقط در این صورت مصرف برق کاهش یافته و کار کشاورزی مقرون به صرفه خواهد شد.

به احتمال زیاد روال موجود تغییر نمی ‌کند

مدیر امور برق طبس عنوان کرد: تعیین تکلیف و اعلام نتیجه اعتراض کشاورزان، تنها از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل اعلام است، که پاسخ احتمالی اول از سوی این سازمان اصلاح قیمت‌ها، و پاسخ دیگر، ادامه نحوه محاسبه به شکل موجود است، که پاسخ دوم قطعیت بیشتری دارد.

وی مجددا تصریح کرد: بهتر است که کشاورزان از هم ‌اکنون به دنبال پرداخت قبوض برق صادر شده، تغییر در سیستم آبیاری و کاهش مصرف انرژی و برق خود باشند.