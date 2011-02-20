مدیرکل جدید شیلات گیلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، " سید امین الله تقوی مطلق " سرپرست سازمان شیلات ایران در این حکم آورده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و رعایت تقوای الهی، در قالب برنامه های مدون با بهره گیری از توان بالقوه در استان و همکاران متعهد به عنوان سرمایه انسانی متخصص و کارآمد با هماهنگی مسئولان استانی در انجام وظایف محوله و در راستای اهداف دولت خدمتگزار موفق و موید باشید.

مدیرکل جدید شیلات گیلان مسئولیت های مختلفی ازجمله رئیس جهاد سازندگی بخش لشت نشاء، رئیس جهاد سازندگی بخش کوچصفهان، فرمانده گروهان و اطلاعات و عملیات گردان مهندسی جنگ جهاد سازندگی در زمان دفاع مقدس مستقر در خرمشهر و شلمچه را در کارنامه خود دارد.

همچنین رئیس حراست اداره کل شیلات گیلان، نایب رئیس هیئت تخلفات اداری سازمان جهاد کشاورزی گیلان، رئیس تولید و بهره برداری شیلات گیلان در ناحیه یک و در غرب گیلان، قائم مقام اداره کل و معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شیلات گیلان از دیگر مسئولیت های حجت سعیدی است.