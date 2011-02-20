ارتقای سرانه ورزشی آذربایجان شرقی به نیم مترمربع

سید محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با افتتاح هشت پروژه ورزشی در ایام دهه فجر امسال سرانه ورزشی آذربایجان شرقی از سه دهم به نیم مترمربع رسید.

به گفته وی برای افتتاح پروژه های یادشده افزون بر 70 میلیارد ریال هزینه شده که چهار میلیارد آن از محل اعتبارات ملی و سه میلیارد ریال دیگر از منابع استانی بوده است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی همچنین افزود: هم اکنون 61 طرح ورزشی با هزینه ای بالغ بر 320 میلیارد ریال در این استان در دست اجراست که اعتبار پروژه هایی به ارزش 150 میلیارد ریال از محل منابع ملی و مابقی از منابع استانی تامین می شود.

وی به توجه اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی به توسعه ورزش قهرمانی نیز اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته 200 مسابقه استانی، 30 مسابقه قهرمانی کشوری، 254 مورد شرکت در مسابقات قهرمانی کشور، دو میزبانی مسابقات بین المللی، شرکت در 32 رقابت بین المللی در کارنامه این اداره کل به ثبت رسیده و شمار ورزشکاران سازمان یافته با رشدی 40 درصدی به 87 هزار نفر بالغ شده است.

اسبقیان همچنین با بیان اینکه جهت پر کردن خلاء پست های کارشناسی در اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی، مکاتباتی با سازمان تربیت بدنی انجام شده است، اظهار داشت: به همین منظور آزمونی در 13 اسفند جاری برگزار و تعدادی از کارشناسان تربیت بدنی جذب اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی خواهند شد.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی اضافه کرد: در سال 90 نیز جذب نیروی متخصص در این اداره کل ادامه خواهد یافت تا مشکلات مربوط به کمبود نیروی انسانی رفع شود.