به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: در هفته منتهی به 29 بهمن ماه امسال، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل کاهش جزئی داشت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

بهای تخم مرغ افزایش قابل ملاحظه ای یافت و شانه ای 31800 الی 43000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود. بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی بدون تغییر بود. بهای لپه نخود اندکی کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انار عرضه نمی گردید و انگور، کدوسبز و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنان ثابت بود. قیمت پرتقال درجه یک کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه نارنگی و انار افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی کاهش جزئی ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه کدوسبز و خیار نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

در این هفته قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزایش ولی بهای گوشت گوسفند کاهش داشت. در هفته مورد بررسی، قیمت روغن نباتی مایع بدون تغییر بود. بهای قند و روغن نباتی جامد اندکی افزایش ولی قیمت شکر و چای خارجی کاهش جزئی یافت.

لبنیات و تخم مرغ



در هفته منتهی به 29 بهمن ماه امسال، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه معادل 0.2 درصد کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 11.8 درصد افزایش یافت.

برنج و حبوب



در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 1 درصد و 1.3 درصد کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی بدون تغییر بود. بهای لپه نخود معادل 0.1 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 1.4 درصد افزایش یافت.

میوه و سبزیهای تازه



در هفته منتهی به 29 بهمن ماه امسال، در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنان ثابت بود. قیمت پرتقال درجه یک معادل 3.5 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.7 درصد تا 19 درصد افزایش داشت. در گروه سبزیهای تازه قیمت سبزیهای برگی معادل 0.3 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.2 درصد تا 13.6 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ



در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل 1.1 درصد و گوشت مرغ 1 درصد افزایش ولی بهای گوشت گوسفند 1.5 درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی



در هفته منتهی به 29 بهمن ماه امسال نسبت به هفته قبل، قیمت روغن نباتی مایع بدون تغییر بود. بهای قند معادل 0.3 درصد و روغن نباتی جامد 0.1 درصد افزایش ولی قیمت شکر 0.3 درصد و چای خارجی 0.2 درصد کاهش یافت.