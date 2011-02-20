اخبار کوتاه از بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اسامی سه تیم ایرانی برای شرکت در بیست و سومین دوره مسابقات جام فجر اعلام شد.

تیمهای مازندران، ارومیه "مقاومت آذربایجان غربی" و تیم امید در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر که در روزهای پنج و شش اسفند ماه در ارومیه برگزار می شود شرکت می کنند.

در تیم مازندران که با ترکیب میلاد کهنسال، سجاد مصطفوی، یاسین اکبر نتاج، روح الله ابراهیمی، فرزاد ذوالقدری، مهران عسگری،‌ احمد محمدی وعلی مومنی به عنوان بازیکن، مرتضی کریمی به عنوان سرمربی، مربی مهرداد ساعدی و سرپرست محمد زمانی.

در تیم ارومیه "مقاومت آذربایجان غربی " آرمین محمودی اصل، آیدین شاه میرزا،‌ حسین باغبان، امیر غلامی و حامد رضایی به عنوان بازیکن، علی رحیم زاده به عنوان سرمربی، کاظم مهری به عنوان مربی و مهدی قربانی به عنوان سرپرست.

در تیم امید حسین بیات، کاوه رضایی، ‌مهرداد نورمحمدی، ‌ساسان صفرزاده، میثم قهرمانلو، میثم رحیمی، حامد محمد پور و مهدی خدابخشی به عنوان بازیکن، وحید عبدالهی به عنوان سرمربی و پیام خانلری به عنوان مربی حضور دارند.

رئیس روابط بین الملل فدراسیون : ازسه قاره جهان در مسابقات جام فجر نماینده داریم

رئیس کمیته روابط بین الملل به روابط عمومی فدراسیون از حضور تیم های تکواندو سه قاره جهان در مسابقات جام فجر خبرداد و این امر را نشانگر اهمیت بالای این دوره از مسابقات عنوان کرد.

کیارش بحری ادامه داد: حضور تیمهای روسیه، ارمنستان، آذربایجان، صربستان، عراق و افغانستان که با تیم ملی خود در این رقابتها حضور دارند نشان از اهمیت این مسابقات دارد.

وی اضافه کرد: افغانستان که یکی از تیمهای قدرتمند منطقه به شمار می رود و در ترکیب خود مدال آوران مسابقات مختلف را در اختیار دارد در این دوره با سه تیم شرکت می کند.

بحری خاطرنشان کرد: هدایت تیم ملی عراق را نیزحسین زاده مربی ایرانی برعهده دارد که در این رقابتها با سه تیم حضور می یابد و این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی برای آنان را دارد.

وی در مورد تیمهای شرکت کننده در بخش بانوان اظهار داشت: حضور تیم های ملی فرانسه، اردن و افغانستان کیفیت خوبی به مسابقات می بخشد که می تواند تورنمنت خوبی برای بانوان ایرانی نیز محسوب شود که از بازیکنان تیم ملی بهره می برند.

وی در خصوص انصراف تیمهای کره و ترکیه گفت : این دو کشور که پیش از این آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات اعلام کرده بودند به دلیل برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی کشورشان در این زمان عذرخواهی کردند.

بحری گفت: دای سون لی رئیس اتحادیه تکواندو آسیا به دلیل برخی مشکلات شخصی و بیماری در این مسابقات حضور ندارد اما پروفسور کیسوک لی نایب رئیس اتحادیه آسیا به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی به ایران می آید.

سودان هم اعلام آمادگی کرد

با اعلام آمادگی تیم سودان در بخش آقایان برای شرکت در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر که در روزهای پنج وشش اسفند ماه در ارومیه برگزار می شود تعداد تیمهای شرکت کننده به 15 رسید.

تا کنون تیمهای اردن، عراق، افغانستان، هند، آذربایجان، روسیه، ارمنستان،‌ فرانسه،‌ گرجستان، ‌صربستان، مجارستان، بحرین، ایران، تاجیکستان و سودان ازسه قاره آسیا، اروپا و آفریقا در این مسابقات شرکت دارند.

نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا وارد تهران شد

پروفسور کیسوک لی نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجرکه در روزهای پنج و شش اسفند ماه در ارومیه برگزار می شود حضور خواهد یافت امروز وارد تهران شد.

نتایج جام فجر در رنکینگ جهانی تکواندوکاران تاثیرگذار است

رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان با اشاره به اهمیت مسابقات جام فجر گفت: این مسابقات در رنکینگ جهانی تکواندو کاران برای قرعه کشی مسابقات المپیک لندن تاثیرگذار است و تمامی تیم های خارجی با بهترین ترکیب خود راهی این پیکارها خواهند شد.

سیدمحمد پولادگر، اظهار داشت: مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر در حال حاضر به عنوان یکی از قدیمی ترین تورنمنت های قاره آسیا محسوب می شود و بیست و سومین دوره این مسابقات طی روزهای پنج و شش اسفندماه به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سطح کیفی این مسابقات افزود: این مسابقات هر ساله با کیفیت بسیار بالا با حضور بهترین تکواندو کاران از کشورهای همسایه ایران و کشورهای اروپایی برگزار شده است.