600 کمک هزینه تامین جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد گیلان پرداخت شد

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در 9 ماه گذشته امسال هزار و 375 نوعروس تحت حمایت کمیته امداد در گیلان کمک هزینه تامین جهیزیه دریافت کردند، افزود: همزمان با میلاد مبارک پیامبر اکرم و امام جعفر صادق ( ع ) سه میلیارد ریال کمک هزینه تامین جهیزیه به 600 نو عروس دیگر پرداخت می شود.

وی همچنین کمک هزینه تامین جهیزیه هر نوعروس را پنج میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: علاوه بر کمک هزینه تامین جهیزیه در 9 ماه گذشته بیش از 520 میلیون ریال هدیه ازدواج به 311 نفر پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان از پرداخت بیش از پنج میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی به مددجویان کمیته امداد منطقه سه رشت خبرداد و گفت: در 9 ماه گذشته پنج میلیارد و 644 میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان و تسهیلات بانکی به 67 نفر از مدد جویان متقاضی طرح های خود اشتغالی در زمینه های کشاورزی، صنفی و صنعتی و خدماتی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 165 نفر از مددجویان کمیته امداد در این منطقه مجریان فعال طرح های اشتغال و خود کفایی هستند، بیان داشت: از این تعداد 50 نفر از مجریان برتر طرح های اشتغال از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شدند.

علیمحمدی افزود: همچنین در این مدت تعداد 71 نفرنیزبا شرکت در کلاس های مراکز فنی و حرفه ای با انواع مهارت های شغلی آشنا شدند.

وی ادامه داد: شش هزار و 837 خانوار با جمعیت 12 هزار و 566 نفر تحت حمایت کمیته امداد در منطقه سه رشت هستند.