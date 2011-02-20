جهان نیازمند تئوری و مدیریت و معیارهای جدیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار اعضای بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با بیان اینکه وحدت برای انجام یک ماموریت مشترک است اظهار داشت : اگر ماموریت مشترکی وجود نداشته باشد وحدت بی معنا خواهد بود . وحدت زمانی معنا پیدا می کند که ماموریت مشترکی درمیان باشد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای وحدت دو ماموریت مشترک که در راستا و مکمل هم هستند وجود دارد ، گفت: ماموریت اول کمال انسان است ، خدا انسان ها را خلق کرده است تا با تلاش و مجاهدت به خدا برسند و در یک سیر بی انتها به سمت خدا حرکت کرده و تجلی اسماء الهی باشند اما این ماموریت به خودی خود حاصل نمی شود و تحقق این هدف را خدای متعال از خلال ماموریت دیگری قرار داده است .

وی ماموریت دوم برای حرکت در مسیر اتحاد را تلاش برای اصلاح جامعه و برپایی پرچم توحید و عدالت در سر تا سر زمین دانست و گفت : رسیدن به مراتب کمال و مرتبه قرب الهی از مسیر تلاش برای اصلاح جامعه و برپایی عدالت در سایه توحید محقق می شود . همه موظف و مامور به برپایی توحید و عدالت هستیم .

احمدی نژاد با بیان اینکه انجام این دو ماموریت نیازمند لوازم و شرایط است اظهار داشت : انسان برای رسیدن به قله های کمال انسانی نیازمند انسان معیار و عامل است که به واسطه آن سنجیده شود و این انسان کامل و معیار باید زنده در دسترس و برای بشریت قابل دریافت باشد .

وی با طرح این سوال که نقطه نهایی انجام ماموریت و برپایی جامعه ای سرشار از عدالت و توحید کجاست ؛ اظهار داشت : خدای متعال از زبان انبیاء الهی و پیامبر عزیز اسلام (ص) قله اجتماعی موعود و حاکم دنیای موعود را ترسیم و معرفی کرده است ، همه انبیاء الهی بشریت را به روزی وعده دادند که جهان سرشار از عدالت و محبت در سایه توحید خواهد شد و در این زمینه ویژگی هایی که پیامبران الهی معرفی کرده اند، مشترک است ، همه اعلام کرده اند که فردی خواهد آمد که انسان کامل ، عادل و موحد کامل است و با آمدن آن توحید و عدالت در جهان حاکم خواهد شد و چنین جامعه و کمیتی معیار همه انسان ها در مسیر حرکت است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد : پیامبر عزیز اسلام (ص) معیار رسیدن به جامعه سرشار از عدالت و توحید را معرفی کرده و فرموده اند که فرزندی از فرزندان ایشان با ویژگی های معین خواهد آمد و جهان را اصلاح خواهد کرد .

وی تصریح کرد : ماموریت اول برای انسان رسیدن خود و رساندن دیگران به قله های کمال انسانی است که نیازمند انسان کامل است که اگر نباشد انسان هم قله و هم مسیر را اشتباه خواهد رفت و ماموریت دوم تلاش برای برپایی جامعه کمال یافته است که در این جا هم انسان نیازمند معیار و انسان کامل است.

احمدی نژاد گفت : مطالبه حاکمیت جهانی توحید و عدالت موضوع فطری است و هر انسانی به طور فطری به دنبال کمال و جامعه ای سرشار از عدالت است و اصولا انسان موجودی جهانی است که در قید و بند جغرافیا ، نژاد و قوم محصور نمی شود .

وی اضافه کرد : انسان مورد نظر خدای متعال، انسان جهانی است که نه تنها باید جهانی بیاندیشد بلکه باید جهانی عمل کرده و مدیریت کند و خدا همه هستی را مسخر انسان قرار داده است . انسان اسیر تمایلات مادی و نفسانی هرگز نمی تواند انسان مد نظر خدای متعال باشد .

رئیس‌جمهور گفت : زمان رسیدن جامعه موعود مشخص نیست ولی تحقق آن به میزان تلاش انسان برای رسیدن آن جامعه بستگی دارد . زمانی خواهد آمد که بشریت به ضرورت رسیدن به جامعه موعود و ضرورت آن گرایش و اراده پیدا کند و ماموریت مشترک کنونی ما تلاش برای رسیدن بشریت به این ضرورت است .

وی افزود: وقتی انسان کامل در زمین نباشد بدین معناست که معیار و رهبری برای حرکت انسان وجود ندارد و زمانی که حرکتی نباشد بودن یا نبودن انسان ها تفاوتی نخواهد کرد و اگر حرکت کمالی از انسان گرفته شود، خلق جهان بیهوده است .

احمدی نژاد گفت : بر بالای پرچم وحدت دو عبارت توحید و عدالت در سایه تلاش برای رسیدن به انسان کامل، وجود دارد .

وی گفت : بی تردید هر کس در هر نقطه ای از عالم برای خدا و با نیت خالص در جهت اصلاح جامعه و برپایی توحید و عدالت حرکت کند بر اساس سنت الهی تحت مدیریت و هدایت انسان کامل قرار می گیرد .

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نشانه تحقق وعده های انبیاء و نزول وحدت الهی آشکار شده است گفت : در شرایط کنونی جهان پیچیده ترین و فریبکارانه ترین اندیشه ها و طراحی های شیطانی در طول تاریخ در آستانه اضمحلال قرار دارد .

وی گفت : نگاهی به تاریخ نشان می دهد که هیچ طاغوت ، فرعون و مستکبری به اندازه طاغوت و مستکبران دوره کنونی قدرت و نفوذ نداشتند که به راحتی علیه بشریت اقدام کنند . مارکسیسم و سرمایه داری هر دو یک ماهیت داشتند که با ادعای اصلاح گری ملت ها را به استثمار درآوردند .مارکسیست ها با دروغ ، فریب، توطئه ، دزدی و خیانت رسیدن به هدف را مباح می دانستند و اقدامات دیکتاتور مآبانه آنان در تاریخ بی سابقه بود اما به فضل الهی دوره¬اش تمام شده و اثری از آنها در عالم نیست .

احمدی نژاد افزود: گروه مقابل مارکسیسم هم که مکمل آنها برای نابودی انسان و ارزش های آسمانی بود و جنایات زیادی تحت شعار آزادی ، حقوق بشر و دمکراسی انجام داده است که در تاریخ بی نظیر است در آستانه افول قرار دارد .

وی خاطر نشان کرد : نظام سرمایه داری با اهداف استعماری و با مقدمات فریبکارانه سرزمین فلسطین را اشغال کرده و مردم فلسطین را که در جنگ دوم جهانی نقشی نداشتند، آواره کردند و به جای آنها کسانی را از گوشه و کنار دنیا به این سرزمین کوچ دادند. اینان در 60 سال گذشته 5 جنگ سنگین به منطقه تحمیل کردند و به بهانه های گوناگون مردم بی گناه را قتل عام و در این زمینه حتی از سلاح های ممنوعه استفاده می کنند اما به قدری فریبکارانه عمل کردند که به رهبران همین جنایتکاران جایزه صلح نوبل داده می شود.

رئیس جمهور گفت : مستکبران امروز جهان نقطه نهایی استکبار و طاغوت هستند و بزرگترین مانع در برابر کمال انسان و برپایی حاکمیت جهانی توحید و عدالت می باشند که اگر فرو بریزند راه انسان برای رسیدن به قله کمال هموار خواهد شد و به فضل الهی امروز این استکبار در تمامی عرصه ها در حال فرو ریختن است .

وی اضافه کرد : البته افول نظام سلطه بدین معنا نیست که دست از توطئه و فتنه بر می دارند ، اینان تا لحظه آخر تلاش خواهند کرد به اقدامات شیطانی خود ادامه دهند .

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه جهان در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد ، گفت : جهان نیازمند تئوری و مدیریت و معیارهای جدیدی است و بشریت در حال جستجوی آن می باشد .

وی افزود: انرژی عظیمی در ملت هابرای پیگیری عدالت و کرامت انسانی ذخیره شده است که مستکبران تصور می کنند می توانند این انرژی عظیم انسانی و مردمی را با طراحی های خود و به نفع منافع خود مدیریت کنند اما در اشتباه هستند چرا که فریاد ملت ها به خاطر اقدامات ظالمانه آنها است و اگر دخالت نکنند ملت ها قادر به اداره خود می باشند و نیاز به قیم ندارند .

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر بنا باشد ملت ها به صحنه بیایند اول کسانی که باید مجازات شوند سران استکبار و وابستگان و نوکران آنها هستند .

وی گفت : به فضل الهی آخرین سنگر شیطان بزرگ در حال فرو ریختن است و آینده نزدیک جهانی عاری از صهیونیسم ،‌استکبار و طاغوت خواهد بود .



