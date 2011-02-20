عضویت جدید بیش از 9 هزار نفر در سازمان نظام پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم افزود: از بین این 9 هزار نفر تعداد اعضای تمدیدی سازمان نظام پرستاری 7 هزار و 500 نفر و اعضای جدید سازمان 1500 نفر بوده اند که این استقبال، برگزاری یک انتخابات پر شور را نوید می دهد.

معاون سازمان نظام پرستاری اعلام کرد: از بین 90 هیئت مدیره نظام پرستاری سراسر کشور، هیئت مدیره های نظام پرستاری تبریز و بندرعباس از بیشترین آمار اعضای تمدیدی سازمان برخوردار هستند و هیئت مدیره های تبریز و تهران بیشترین رکورد را در عضوگیری اعضای جدید دارند.

وی اضافه کرد: امسال حجم ثبت نام پرستاران در مقایسه با بهمن سال گذشته بسیار بالاست و اکنون هیئت مدیره های نظام پرستاری به صورت شبانه روزی به ارسال مدارک اعضای جدید و پرستاران متقاضی تمدید عضویت اقدام می کنند. به طوری که روزانه به طور متوسط 600 تقاضای تمدید یا عضویت جدید به سامانه عضویت سازمان نظام پرستاری ارسال می شود.

شریفی مقدم با بیان اینکه امسال استقبال بی نظیری از سوی پرستاران صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: آمار عضویت طی بهمن امسال حدود 2 برابر آمار یک ماه سال گذشته است و به دلیل استقبال بی نظیر پرستاران هیئت مدیره های نظام پرستاری ما در سراسر کشور به صورت شبانه روزی نسبت به عضوگیری و ارسال مدارک به سازمان فعالیت می کنند به طوری که در برخی شبها ظرف ساعت 24 تا صبح روز بعد حدود 400 نفر ثبت نام کرده اند.

وی با اعلام تمدید مهلت استفاده از تخفیف 50 درصدی عضویت در سازمان نظام پرستاری برای کادر پرستاری سراسر کشور تا 7 اسفند، تأکید کرد: به دلیل این استقبال گسترده پرستاران و تراکم کار سامانه عضویت سازمان به رغم اینکه هیئت مدیره های نظام پرستاری مدارک اعضا را خارج از وقت اداری به سازمان ارسال می کنند اما به ارسال تمام مشخصات اعضا موفق نشده اند بنابراین مهلت برخورداری از تخفیف ویژه را یک هفته دیگر تمدید کردیم تا متقاضیان بتوانند از فرصت ایجاد شده بهره کافی را ببرند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه خروجی حاصل شده طی این یک ماه بسیار رضایت بخش بوده است، کادر پرستاری سراسر کشور را به استفاده از فرصت باقیمانده فراخواند و تاکید کرد: سامانه پرتال عضویت سازمان برای برخورداری از تخفیف ویژه همزمان با پایان 7 اسفند (ساعت 24) مسدود می‌شود.