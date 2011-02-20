به گزارش خبرگزاری مهر، مریم پوریامین سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت: داوران این انجمن یگ گروه پنج نفری هستند که تولیدات سینمایی جشنواره بیست و نهم را از نظر محتوا، فنی و ساختاری قضاوت می‌کنند. داوران این انجمن با نگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و شرایط خاص بین‌المللی در جهان اسلام به داوری آثار هنری می‌پردازند.

وی ادامه داد: در محتوای این فیلم‌ها باید روحیه پرسشگری، روزآمدی، تنوع و تحول در پیام و خلاقیت در رساندن پیام به مخاطب نهفته باشد. این انجمن پس از 10 روز مشاهده 40 فیلم بلند و داستانی قضاوت می‌کند و داوری نهایی هیئت داوران یک برگزیده و یک تقدیر از آثار اکران شده است.