هیکل علت بقای مبارک در شرم الشیخ را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر "محمد حسنین هیکل" شب گذشته در برنامه "مصر امروز" شبکه تلویزیونی المصریه در قاهره حاضر شد و اسرار پافشاری مبارک بر باقی ماندن در شرم الشیخ و علت عدم قبول دعوتهای صورت گرفته از وی برای رفتن به خارج از کشور را افشا کرد.

هیکل در این برنامه اظهار داشت: پروژه پلیسی امنیتی کردن کشور در عهد مبارک بر این مسئله متمرکز بود که مناطقی را ایجاد کنند که دور از دسترس باشد و کسی نتواند ضربه ای به آن وارد کند. از اینجا بود که شرم الشیخ به عنوان یکی از مناطق هدف انتخاب شد.

این تحلیلگر برجسته مصری افزود: شرم الشیخ از چشم افکار عمومی دور است، ارتش در آنجا تمرکزی ندارد، نزدیک دریا و فرودگاه قرار دارد و از همه مهمتر اینکه در نزدیکی اسرائیل و البته نیروهای آمریکایی در صحرای سینا است.

باقی ماندن مبارک در شرم الشیخ خطرناک است

هیکل در ادامه افزود: مبارک همچنان تماسهایی را از همه جا دریافت می کند. بیشتر این تماسها میان قاهره و شرم الشیخ برقرار می شود. ما در برابر خطری جدی قرار داریم که باید در راستای تضمین پیروزی انقلاب آن را از بین ببریم. بقای مبارک در شرم الشیخ ممکن است باعث ایجاد مرکزی علیه انقلاب شود که مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

هیکل در ادامه با اشاره به اظهارات مقامات صهیونیستی که مبارک را همپیمان راهبردی خود خوانده بودند، افزود: کسانی که با سرنگونی مبارک مخالف هستند ممکن است از وجود وی در شرم الشیخ سوء استفاده کنند.

وی تاکید کرد: بقای مبارک در شرم الشیخ احتمال وقوع انقلاب علیه انقلاب را بالا می برد ما در برابر رژیمی قرار داریم که می خواهد به هر صورت باقی بماند و دستاوردهای گذشته اش را حفظ کند.