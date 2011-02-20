رویکرد اروپا در افغانستان موفق نبوده است/ سراب تسخیر قلوب

به گزارش خبرگزاری مهر، "فیلیپه لی ماری" نویسنده این مطلب می نویسد: از 25 کشور عضو اتحادیه اروپا که برای جنگ در افغانستان به ناتو پیوسته بودند، اکنون اکثریت آنها به دشواری با ادامه مداخله در آن کشور کنار می آیند و از ابهام و سردرگمی در باره اهداف جنگ، افزایش شمار قربانیان غیرنظامی و نظامی، حضور همه جانبه آمریکا، تنفر افکار عمومی و تنگناهای بودجه ای ناخرسند هستند.

"پینو آرلاکی" (Pino Arlacchi)، معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد، مسئول مبارزه با مواد مخدر که پارلمان اروپا گزارش او را در باره درگیری در افغانستان به بحث گذاشت، می گوید: " 9 سال جنگ و درگیری بین المللی نه توانسته است شورش طالبان را فرو نشاند، و نه صلح و ثبات را در این کشور سامان دهد متاسفانه اروپا فقط به همین خشنود است که از هرچه ایالات متحده تصمیم می گیرد، پیروی کند".

آرلاکی با قضاوت در باره این جنگ می گوید: "در حین اینکه اوضاع امنیتی رو به وخامت می گذاشت اجماع مردمی که در گذشته درمورد حضور نیروهای ائتلاف وجود داشت رنگ می باخت."



لوموند در ادامه می نویسد: اروپا بمثابه یک اتحادیه، فقط اندکی خود را در افغانستان متعهد ساخته است که سهم آن آموزش پلیس افغان (۴۵میلیون یورو در سال ۲۰۱۰) به اندازه دو صدم بودجه ای است که مجموعه ائتلاف و در راس آن ایالات متحده به آن اختصاص داده است. در مقایسه با ۵۲ میلیارد دلار کمک ایالات متحده که به ویژه به تجهیزات و آموزش ارتش افغانستان تخصیص یافته، کمک اتحادیه و کشورهای عضو آن به ثبات و باز سازی آن کشور روی هم به ۸ میلیارد یورو در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ بالغ گشته است. تعداد نفرات ارتش کشورهای اروپائی، یک چهارم ارتشی است که روانه آنجا شده اند و در عین حال این کشورها محدویت های بسیاری نیز درباره نحوه به کارگیری نیروهای خود گذاشته اند.



"لی ماری" در ادامه مطلب خود آورده است: برخی کشورها مانند هلند، در سال ۲۰۱۰ از ائتلاف خارج شدند. برخی دیگرخود را برای ترک افغانستان آماده می کنند.

"ستانیسلاس وزیاتک" (Stanislas Wziatek)، رئیس کمیسیون دفاع ملی در مجلس قانونگذاری (Diète) لهستان به لوموند می گوید:"لهستان می خواهد نیروهایش را از افغانستان فرا خواند. وی عقیده دارد که "تسخیر قلوب مردم افغاستان" می بایستی شیوه کار باشد، اما نظر سنجی ها نشان می دهند که خلاف آن روی داده است.

"دیموس ورتوس" (Dimos Vrettos)، رئیس کمیته امور خارجی و دفاع پارلمان یونان نیز در این باره به لوموند می گوید: "افکارعمومی باور ندارد که این جنگ بهترین وسیله برای خشکاندن ریشه تروریسم باشد. بهتر آنکه این پول به زخم مبارزه علیه مواد مخدر زده شود".

در بخش دیگری از این مطلب لوموند آمده است: در فرانسه 70 درصد افکار عمومی "بیشتر" یا "کاملاً" با حضور سربازان فرانسوی در افغانستان مخالفند. از 30 سال پیش تاکنون این نخسیتن باری است که اکثریتی بارز با عملیات مهمی در خارج از کشور که دولت به راه انداخته، به مخالفت برخاسته اند.