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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

در 10 ماه نخست سالجاری؛

صادرات گلستان 16 درصد رشد یافت

صادرات گلستان 16 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان از افزایش صادرات استان خبر داد و گفت: صادرات استان در 10 ماهه سال جاری، از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 10 ماهه گذشته، 129 هزار و 408 تن کالا به ارزش 94 میلیون و 719 هزار دلار از استان به خارج از کشور صادر شده که این مقدار از نظر وزنی شش درصد و از نظر ارزش، 16 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته در همین مدت، 122 هزار و 330 تن کالا به ارزش 81 میلیون و 702 هزار دلار از استان به خارج کشور صادر شده بود.

وی در ادامه، بیشترین کالاهای صادراتی استان در 10 ماهه گذشته را به ترتیب شامل پنیر و سایر مواد غذایی، رب گوجه فرنگی، آهن آلات و فولاد، مواد معدنی و سیب زمینی، اعلام کرد و افزود: کشورهای ترکمنستان، عراق، فدراسیون روسیه، قزاقستان و افغانستان به ترتیب بیشترین مقصد کالاهای صادراتی استان بوده اند.

کهنسال همچنین با بیان اینکه حدود 95 درصد صادرات گلستان در سال جاری از طریق گمرکات استان به خارج صادر شده تصریح کرد: بقیه کالاهای صادراتی نیز از طریق سایر گمرکات کشور و یا از طریق صادرات چمدانی به خارج صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان همچنین یادآور شد: در 10 ماهه گذشته، چهار هزار و 771 تن کالا به ارزش چهار هزار و 757 هزار دلار از سوی مرزنشینان استان به خارج صادر شده است.
 

کد مطلب 1257672

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