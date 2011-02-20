وحدت شیعه و سنی عامل توسعه در منطقه راز و جرگلان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت صبح یکشنبه در جمع مردم شیعه و سنی منطقه راز و جرگلان اظهار داشت: مسئولان نظام، همیشه دغدغه خدمت رسانی به مردم را دارند و در این راستا کوشش می کنند تا مشکلات برطرف شود، ولی به دلیل محرومیت زیاد، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله هست که امیدواریم با همت مسئولان و همکاری مردم به این منطقه دست یابیم.

وی تصریح کرد: از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان نظام همواره درصدد سنگ اندازی و به انحراف کشاندن انقلاب بوده اند که با هدایت پیامبر گونه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، ایران اسلامی مقتدرانه و قدرتمندانه در برابر تمام توطئه های دشمنان به پیروزیهای زیادی دست یافته و در عمل ثابت شده است که دشمنان نظام هیچ غلطی نمی توانند بکنند.



نماینده دولت در خراسان شمالی، توسعه را از ضروریات این منطقه مرزی برشمرد و افزود: توسعه باعث محرومیت زدایی می شود و وسعت، میزان جمعیت، معادن، منابع آبی، کشاورزی، دامداری، مناطق بکر گردشگری و مرزهای امن از جمله مولفه های توسعه این بخش محسوب می شود.



شفقت خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم که صنایع دستی این محدوده از استان جایگاه واقعی خود را پیدا کند و راز و جرگلان را به منطقه گردشگری تبدیل و بازارچه های متعدد صنایع دستی در استان ایجاد کنیم تا صنایع دستی هنرمندان منطقه و بدون واسطه به فروش برسد و دسترنج هنرمندان نصیب خود آنها شود.



استاندار خراسان شمالی اذعان کرد: با سفر به شهرستانها، اطلاعات و نیازهای مردم استان جمع آوری و تلاش می شود، با برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات براساس نیازها و اولویت بندی، مشکلات مناطق مختلف استان را برطرف کنیم.



وی گفت: این اعتبارات باید به عدالت تقسیم شود و از آن جایی که بخش راز و جرگلان مصداق واقعی تجلی فرهنگ ها و قومیت های استان است، مردم شیعه و اهل سنت با آرامش و وحدت همواره در کنار یکدیگر زندگی می کنند و مصداق واقعی اتحاد و وحدت را در این منطقه می توان مشاهده کرد.



وی وجود حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت را یکی از عوامل این وحدت برشمرد و اضافه کرد: وجود حوزه های علمیه جای تقدیر دارد، زیرا برای ارتقای فرهنگ دینی مردم منطقه تلاش می کنند.



وی اظهار داشت: هر جا اقتدار در سایه پیروی از ولایت فقیه باشد، موفقیت و پیروزی نصیب مردم می شود و مردم شیعه و اهل سنت راز و جرگلان هم در سایه نظام و ولایت مطلقه فقیه زندگی رو به پیشرفت را سپری می کنند.



استاندار خراسان شمالی گفت: مقرر شده است، طی نیمه نخست سال 90 بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی برای کشورهای عضو اکو در بجنورد برگزار شود.