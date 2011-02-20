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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

دو اثر از هنرمندان استان مرکزی به جشنواره حسنات راه یافت

دو اثر از هنرمندان استان مرکزی به جشنواره حسنات راه یافت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: دو فیلم هنرمندان استان مرکزی به جشنواره ملی حسنات اصفهان راه یافت.

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: فیلمهای کوچه های انتظار ساخته حمیدرضا مجیدی و فقط کمی نور ساخته سیدحامد نوبری از تولیدات حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره ملی حسنات اصفهان راه یافت.

وی افزود: این جشنواره به همت کانون نشر حسنات و با همکاری حوزه هنری استان اصفهان 11 الی 14 اسفند ماه در اصفهان برگزار می شود.

دلشادی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نخستین جشنواره استانی نمایش کوتاه صحنه  در اوایل اسفند خبر داد و گفت: بازبینی متون پذیرفته شده در نخستین جشنواره نمایشهای کوتاه "صحنه" در روز سی ام بهمن ماه انجام می شود.

وی ادامه داد: از بین 46 متن ارسالی به دبیرخانه 22 متن، پذیرفته و به مرحله بازبینی راه یافتند و این آثار توسط هنرمندان خداداد خدام، مهدی محمدی و رضا میرزایی بازبینی می شود.

کد مطلب 1257674

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