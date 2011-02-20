دومین شماره نشریه "اقتصاد توسعه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تضاد پنداری صنعت و تجارت موضوع اصلی این شماره "اقتصاد توسعه" است و طی آن، وزرای صنایع پس ازانقلاب با مرورموانع "توسعه صنعتی" به بررسی رابطه آن با "توسعه تجارت" پرداخته اند.

همچون شماره قبلی که در آن با وزرای بازرگانی پس ازانقلاب، موضوع"توسعه تجاری" بحث وگفت وگو شده بود. دراین شماره نیز درباره موضوع" توسعه صنعتی" با محمدرضا نعمت زاده، مصطفی هاشمی طبا، غلامرضا شافعی، سید هادی نژاد حسینیان، حسین محلوجی، اسحاق جهانگیری و علیرضا طهماسبی که همگی سابقه حضور در وزارت صنایع ومعادن را دارند، بحث و گفت وگو شده است.

دراین میان تصویر روی جلد این شماره نشریه، انعکاسی از ملاقات صمیمانه "محسن خلیلی عراقی" و "علی اکبر محرابیان" است که طی آن، وزیر صنایع ومعادن، بنیان گذار "شرکت بوتان" را تکریم و به عنوان پیشکسوت صنعت ایران از او تجلیل کرده است.