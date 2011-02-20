  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

دومین شماره نشریه "اقتصاد توسعه" منتشر شد

دومین شماره نشریه "اقتصاد توسعه" منتشر شد

دومین شماره نشریه "اقتصاد توسعه" با موضوع "موانع توسعه صنعتی" و رویکرد مرور "تاریخ شفاهی بخش صنعت" توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تضاد پنداری صنعت و تجارت موضوع اصلی این شماره "اقتصاد توسعه" است و طی آن، وزرای صنایع پس ازانقلاب با مرورموانع "توسعه صنعتی" به بررسی رابطه آن با "توسعه تجارت" پرداخته اند.

همچون شماره قبلی که در آن با وزرای بازرگانی پس ازانقلاب، موضوع"توسعه تجاری" بحث وگفت وگو شده بود. دراین شماره نیز درباره موضوع" توسعه صنعتی" با محمدرضا نعمت زاده، مصطفی هاشمی طبا، غلامرضا شافعی، سید هادی نژاد حسینیان، حسین محلوجی، اسحاق جهانگیری و علیرضا طهماسبی که همگی سابقه حضور در وزارت صنایع ومعادن را دارند، بحث و گفت وگو شده است.

دراین میان تصویر روی جلد این شماره نشریه، انعکاسی از ملاقات صمیمانه "محسن خلیلی عراقی" و "علی اکبر محرابیان" است که طی آن، وزیر صنایع ومعادن، بنیان گذار "شرکت بوتان" را تکریم و به عنوان پیشکسوت صنعت ایران از او تجلیل کرده است.

کد مطلب 1257678

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها