شرایط توقف تعقیب انتظامی قضات مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در روز یکشنبه به بررسی لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت بر رفتار قضایی قضات پرداختند و موادی از آن را به تصویب رساندند.

بر این اساس مقرر شد در صورتی که موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد و موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد و قاضی که تخلف به وی منصوب است فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد تعقیب انتظامی از وی موقوف می شود.

همچنین مقرر شد قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و موسسات عمومی غیر دولتی مطالبه کنند.

مراجع مزبور نیز مکلف شدند به فوریت نسب به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام کنند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شوند.

بر اساس این مصوبه قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به اوست با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ کنند.

بر اساس ماده دیگری از این لایحه مقرر شد در صورتی که دادیار پس از رسیدگی عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان نیز با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

نمایندگان در بند دیگری مصوب کردند دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حکم سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید. مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه 8 و بالاتر نباشد.