محصولات نساجی یزد به اسم ترکیه در بازار به فروش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا تابش صبح یکشنبه در نشستی با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد و مدیران نساجی این استان با تاکید بر توجه کافی به سلیقه مشتری در تولید محصولات مختلف نساجی و با توجه به کیفیت بسیار بالای برخی پارچه‌ های تولیدی در واحدهای نساجی استان نظیر پارچه‌ های پرده‌ ای و رومبلی، خواستار برندسازی محصولات مهم نساجی استان شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام دیگر شاهد آن نباشیم که تولیدات ما با عنوان اجناس ترکیه به فروش برسد.

تابش خاطرنشان کرد: صنعت نساجی استان یزد ظرفیت آن را دارد تا حرف اول را در سطح کشور بزند.

وی با اشاره به قدمت نساجی در استان یزد افزود: با وجود قدمتی که صنعت نساجی در استان یزد دارد، همواره شاهد وجود مشکل و معضل در این صنعت بوده ‌ایم.

تابش خاطرنشان کرد: عدم وجود ماشین‌آلات مدرن، ضعف دانش و سوء مدیریتها در این صنعت باعث شده نتوانیم متناسب با این حجم سرمایه ‌گذاری و اشتغال ایجاد شده، توسعه این صنعت را به صورت مطلوب پیش ببریم.

نماینده مردم اردکان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود همچنین پیشنهاد راه ‌اندازی خوشه صنعت حلوا ارده‌ سازی اردکان را مطرح کرد و از مسئولان شرکت شهرکهای صنعتی استان خواست تا طرح توجیهی لازم را تهیه کند.

تابش قول مساعد داد تا مراتب را از طریق وزارتخانه‌ های مربوطه پیگیری کند.

رئیس شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به شناسایی 400 خوشه صنعتی در سطح کشور، استان یزد را در رتبه دوم صنعت نساجی در کشور دانست.

عظیمی‌ همچنین به تشریح اقدامات صورت گرفته در تعیین استراتژی نساجی استان یزد در بخش‌ های مختلف از جمله توسعه توان طراحی، بازاریابی، مباحث آموزشی و ... پرداخت.