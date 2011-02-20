بندرامیرآباد شمال تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درویش علی حسن زاده صبح یکشنبه در نشست این سازمان با اشاره به چهاردهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات کشور گفت:تقویت و تجهیز بندر امیرآباد به عنوان هاب صادراتی کالا به CIS و تامین کانتینر یخچالدار مورد نیاز جهت حمل دریایی کالاهای فساد پذیر در دریای خزر از مبادی بنادر استان های شمالی کشور، از دیگر توافقات این جلسه بود.



وی با حضور در جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات کشور در تهران، به معرفی موقعیت جغرافیایی و جمعیتی استان، توانمندی های تولیدی صادراتی و مشکلات و تنگناهای حوزه صادرات استان پرداخت.

وی در این جلسه، با اشاره به نشست مشترک کشورهای فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان (که آبان ماه گذشته در استان برگزار شد)، نتایج حاصل از آن را ارائه کرد.

حسن زاده اظهار داشت: همچنین، تشریح نتایج میزهای تجاری پنج کشور ترکمنستان، عراق، روسیه، قزاقستان و افغانستان و فعالیت ها و برنامه های کمیته پایش تجارت خارجی استان، از دیگر محورهای ارائه شده از سوی وی در این نشست بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی گلستان در همین زمینه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان گفت: موضوعات چهاردهمین جلسه شورای عالی صادرات کشور به ارائه گزارش نتایج نشست سه جانبه تجار کشورهای تاجیکستان، افغانستان و ایران در استان گلستان و همچنین بررسی سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص داشت.

وی تصریح کرد: در این نشست، پس از ارائه دیدگاههای اعضای کمیته کارشناسی در خصوص دستور کار جلسه، تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

به گفته وی، در این جلسه ضمن تاکید بر تفویض اختیارات بیشتر از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات به شعب استانی جهت تسهیل واگذاری تسهیلات به صادر کنندگان، مقرر شد اقدامات لازم از سوی بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات جهت تقویت شعب استانی و تمرکز آتی شعب بانک مذکور در نقاط مرزی و مبادی خروج کالاهای صادراتی از کشور صورت گیرد.