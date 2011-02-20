البرز در سال 89 بیش از میزان تعهدات اشتغالزایی داشته است

میراحد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در تشریح گزارش عملکرد یکساله ادارات تابعه و ستادی اداره کل کار و امور اجتماعی البرز و مقایسه آن با سال گذشته گفت: در اکثر موارد روند روبه رشدی در عملکرد این ادارات مشاهده شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی با اشاره به اولویتهای کاری اداره کل در سال 89 که در قالب منشور کاری از طرف وزارت متبوع مشخص شده است، افزود: با همت و کار مضاعف و همفکری و همکاری کلیه همکاران و بهره گیری مناسب از امکانات و ظرفیتهای موجود، این اداره کل برنامه های اجرایی را که در قالب منشور کاری مشخص شده است را به طور کامل اجرا و محقق کرده است.

حسینی افزود: در سالی که پشت سر گذاشتیم با همکاری تمام واحدهای ستادی و اجرایی توانستیم بیش از میزان تعهدات انجام شده در استان اشتغال ایجاد کنیم که امید است این روند روز به روز افزایش یابد.

وی گفت: همچنین این اداره کل چندین ورزشگاه کارگری و پروژه عمرانی با حضور وزیر کار و مقامات استان در رباط کریم، کرج و ساوجبلاغ افتتاح کرد که با اعتباراتی که در سفر سوم ریاست جمهور به استان اخذ شد چندین پروژه دیگر نیز در طالقان و اشتهارد و .. در سال آینده تکمیل خواهد کرد.



وی ادامه داد: از دیگر فعالیتهای این اداره کل نیز تشکیل کانون کارآفرینان استان البرز و برگزاری باشکوه مراسم تجلیل از کارگران و واحدهای نمونه سال 89 در ایام الله دهه فجر با حضور مسئولان و... بود که از سوی استاندار و مقامات استان مورد تقدیر قرار گرفت.

حسینی بیان کرد : در سال 89 با تدبیر مناسب در این اداره کل توانستیم در راستای تصمیمات دولت زمینه انتقال جمعی از کارکنان وزارت کار را که محل سکونت ایشان در استان البرز بود را با هماهنگی وزیر کار و خود این عزیزان به این اداره کل فراهم کنیم تا ضمن اجرای طرح خروج از تهران کارمندان دولت نیز بتوانیم از توانمندیهای این نیروهای خدوم و متخصص در هرچه بهتر کردن خدمات رسانی در حوزه کار و امور اجتماعی استان بهره مند شدیم.

مدیرکل کار و امور اجتماعی ضمن تاکید بر ایجاد محیط سالم و اسلامی اداری برای خدمت رسانی هرچه بهتر به ارباب رجوع تصریح کرد: کارکنان و مدیران یک سازمان باید با همراهی و همدلی و ایجاد جوی دور از شایعه، تهمت و افترا و با اعتماد به نفس در هرچه بهتر کردن فضای کاری بکوشند و با سرلوحه قرار دادن تعالیم اسلامی و ائمه معصومین(ع) از این رذایل اخلاقی دوری کرده و با رقابتی سالم و پویا به خدمت رسانی هرچه بهتر به مراجعان و مردم بکوشند و موجبات پیشرفت سازمان را فراهم آورند و راه نفوذ دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب را ببندند.

وی با اشاره به سیاستهای کلی وزارت کار و امور اجتماعی در سال آینده تاکید کرد: با توجه به تاکیدات وزیر کار، در سال آینده مواردی چون اجرای قطعی مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهور به استانها، رسیدگی به نامه های ریاست جمهوری، پیگیری سهام عدالت کارگران، صدور کارت کار اتباع افغانی، اشتغالزایی به میزان دو میلیون و 600 هزار در کشور، پیشگیری از تنشهای کارگری، هدفمندکردن یارانه ها، تقویت شوراهای سازش، دورکاری و برگزاری جشنواره های کارآفرینی و کارگری و .. از اهم فعالیتهای ادارات کل استانها خواهد بود که باید با جدیت پیگیری و اجرا شود.