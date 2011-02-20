به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اول کنفرانس وحدت اسلامی در نخستین نشست علمی خود که عصر دیروز 30 بهمن در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد محور راهکارهای اندیشه ای تحقق تقریب مذاهب اسلامی را به ریاست علامه احمد بن حمد الخلیلی مفتی اعظم سلطنت عمان و نایب رئیس شیخ بلال سعید شعبان دبیرکل حرکت توحید اسلامی لبنان مورد بحث و بررسی قرار داد.

شیخ دکتر فؤاد کاظم مقدادی عضو اتحادیه علمای عراق نیز دبیر این جلسه بود.

دکتر عبدالرحیم خالق اوف از تاجیکستان طی سخنرانی خود در این کارگروه اظهار داشت که مسئله وحدت امت اسلامی از مسائل اساسی دین مبین اسلام است که طی 1400 سال گذشته نیز مطرح بوده و بی تردید استمرار خواهد داشت، اما رویدادهای اخیر نشان می دهند که مسلمانان از امکانات و فرصتهایی که داشتند به درستی استفاده نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با پیشبرد اندیشه های وحدت اسلامی تا کنون پیشنهادهای متعددی مطرح شده اما هنوز هم سوء تعابیری از جامعه اسلامی در جهان وجود دارد گفت: مشترکات مسلمانان با یکدیگر بسیار است از این رو باید برای مسئله ارج گذاشتن به روشها و بینشهای مختلف اهمیت بیشتری قائل شویم. اگر اختلاف میان علما از بین برود امت اسلامی امتی یگانه است.

حجت الاسلام حسن بغدادی از لبنان نیز با مقاله ای تحت عنوان فقه تطبیقی راهکاری برای تحقق وحدت اسلامی به عنوان دومین سخنران در این جلسه حاضر شد.

وی گفت: دستاوردهایی که در فقه تطبیقی به دست آمده نشان می دهد که می توان راه را بر هرگونه افترا بست و بررسی این نوع فقه می تواند عاملی برای گسترش محبت باشد.

دکتر محمود ویسی استاد دانشگاه مذاهب اسلامی در مقاله ای با عنوان تعمیق میانه گرایی در برداشت از شریعت اظهار داشت: ضرورت پرداختن به مقوله میانه گرایی و نهادینه ساختن و به صورت فرهنگ رایج در آوردن بر کسی پوشیده نیست. ایجاد فضای مناسب برای طرح آرا و اندیشه ها و پویایی بخشیدن به برداشتهای مفید از آموزه های شریعت منوط به تعمیق آیین میانه گرایی و اندیشه اعتدال در برداشتها و عمل کردن به آنها است.

وی اضافه کرد: با اندکی تأمل و دقت در معنای لغوی و اصلاحی میانه گرایی در می یابیم که امت مسلمان امتی است عادل، فاضل، معتدل و دور از هرگونه افراط و تفریط و بر صراط مستقیم در حرکت به سوی کمال مطلوب است.

استاد دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به ویژگیهای میانه گرایی و نقش مؤثر در تشیخص برداشتهای میانه گرایانه از شریعت گفت: خداوند همه چیز را در مکان مناسب خود قرار داده است و این ناشی از عدل اوست، سهولت و عدم حرج در اجرای فرامین و احکام و در نهایت حکیمانه بودن از جمله ویژگیهای برداشتهای میانه گرایانه از شریعت است.

ویسی یادآور شد: میانه گرایی شریعت یکی از مهمترین مبانی و ویژگیهای دال بر پویایی دین در پاسخگویی مستمر به سؤالات و معضلات بشر است و این خود منوط به استخراج و استنباط برداشتهای میانه گرایانه از دین به وسیله اهل فن است.

دکتر محمد العاصی از مؤسسه تفکر اسلامی معاصر در آمریکا نیز در جلسه اول این کارگروه اظهار داشت: به نظر می رسد مشکلی به نام تعصب سر راه وحدت اسلامی و همبستگی و برادری اسلامی و تقریب میان مسلمانان وجود دارد.

وی افزود: پس از آن تعصب در تاریخ بنی اسرائیل مشاهده می شود ، به طوری که در سوره یوسف این مسئله ذکر شده است. در تاریخ نیز تعصب در اوایل دعوت اسلام میان مهاجران و انصار مشاهده شد و این مسئله در دوران نبوت پیامبر موجب کشمش بود. در حالی که پیامبر اکرم(ص) همواره تلاش داشت که این تعصب را میان آنها از بین ببرد.

وی با اشاره به اینکه همه مسلمانان چون دندانه های یک شانه با هم برابرند اظهار داشت: برای طرح مسئله تعصب باید به یک مثال ساده اشاره کنم و آن این است که آیا اگر به مسجدی وارد شوید که اکثر آنها از مذهب مخالف شما باشند در کنار آنها به شکل آنها نماز می خوانید؟ آیا وقتی می گویید که مسلمانان مذاهب مختلف را به رسمیت می شناسید در عمل هم چنین رفتاری دارید؟ به رسمیت شناختن مسلمانان سایر مذاهب به هیچ عنوان به معنای عقب نشینی از مذهب خود نیست. من به کشورهای مختلفی سفر کرده و افراد معدودی را مشاهده کردم که از این تعصب خود خارج می شوند و در کنار سایر مسلمانان غیر هم مذهب نماز می خوانند.

دکتر لینه الحمصی از سوریه در مقاله ای با عنوان فقه اولویتها بر منطقی بودن روابط شیعه و سنی تأکید کرد و گفت: آیا این ننگ نیست که ما از تکنولوژی روز برای حمله به همکیشان خود استفاده کنیم. امروز میلیاردها دلار برای اختلاف افکنی میان ما خرج می شود و آیا ما نیز باید پیرو راه آنها باشیم؟

وی بر تربیت نیروهای شایسته در مساجد و تجهیز مساجد به این نیروهای کار آزموده تأکید کرد و گفت: مساجد نباید به وجود روحانی خلاصه شود. ما باید از تعصب و تندروی دور باشیم و با شناخت کامل درباره پیروان سایر مذاهب اسلامی صحبت کنیم. باید تلاش کنیم موانع وحدت را کنار بزنیم.

دکتر الحمصی همچنین با تأکید بر اینکه اولویت تقریب مذاهب اسلامی کنار گذاشتن اختلافات است اظهار داشت: شیعه و سنی همچون اعضای یک پیکر هستند و باید به اصول خود پایبند بوده و یکدیگر را درک کنند.

وی خواستار راه اندازی یک شبکه ماهواره ای برای ترویج وحدت میان مسلمانان شد و گفت: باید شریعت اسلامی را الگوی خود قرار داده و امت اسلامی را براساس اصول صحیح هدایت کنیم.

شیخ سعید شعبان دبیرکل حرکت توحید اسلامی لبنان نیز در سخنرانی خود با اشاره به این که مذهب یک مکتب فقهی است که همه ما به آن تعلق داریم گفت: امام جعفر صادق (ع) ارتباط خوبی با برادران اهل سنت خود داشته اند، آیا کاری که علمای امروز انجام می دهند عاملی برای وحدت است یا تفرقه؟

وی تأکید کرد که باید به دنبال راهکارهای عملی باشیم. تقریب میان مذاهب یعنی درک میان شعیان و سنیان که در تاریخ نیز نمونه های بارزی از همکاری هر دو مکتب اسلامی وجود دارد.

دبیر کل حرکت توحید اسلامی لبنان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای تجربه گرانسنگ تقریب مذاهب اسلامی است گفت: این تجربه می تواند در راه اندازی یک شبکه ماهواره ای برای تقریب موثر باشد.