نمایشگاه عرضه محصولات نوروزی در اراک برپا می شود

معاون بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این نمایشگاه از دهم تا بیستم اسفندماه برگزار می شود افزود: در این نمایشگاه محصولات خانگی، مواد غذایی، خوراک و پوشاک، آجیل و خشکبار، کیف وکفش و دیگر اقلام مورد نیاز شهروندان نسبت به ایجاد غرفه و عرضه محصولات مورد نیاز اقدام خواهند کرد.

معاون بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی اراک با اشاره به اینکه این نمایشگاه در ایام پایانی هر سال و در آستانه سال جدید برپا می‌شود، خاطر نشان کرد: تمام اجناس عرضه شده در این نمایشگاه با 10 تا 20 درصد تخفیف در اختیار بازدید کنندگان قرار می‌گیرد.

زند گفت: مجمع امور صنفی به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان بر اجناس عرضه شده در این نمایشگاه نظارت جدی خواهد داشت و کیفیت اجناس را به شدت تحت نظارت قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: تمام‌ اجناس عرضه شده در این نمایشگاه از نظر قیمت و ارزش تحت نظارت مجمع امور صنفی قرار خواهند گرفت.