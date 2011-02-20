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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

سرپرست تیم فوتبال امید ایران عزادار شد

سرپرست تیم فوتبال امید ایران عزادار شد

سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان در سوگ از دست دادن پدر عزادار شد.

به گزارش خبرنگارمهر، داود پرهیزکاری سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان شب گذشته به دنبال درگذشت پدرش به سوگ نشست. صبح امروز مراسم خاکسپاری آن مرحوم در شهر کرج برگزار خواهد شد.

این حادثه ناگوار در حالی برای سرپرست تیم امید رخ داد که تیم امید کشورمان روز چهارشنبه در نخستین دیدار مرحله مقدماتی المپیک لندن در ورزشگاه آزادی پذیرای تیم قرقیزستان خواهد بود.

تیم امید ایران از صبح امروز با 25 بازیکن اردوی شبانه روزی خود را درکمپ تیم‌های ملی آغاز کرد تا خود را برای این دیدار آماده کند. دیدار برگشت تیم‌های فوتبال امید ایران و قرقیزستان روز 18 اسفند در بیشکک برگزار می شود.

کد مطلب 1257690

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