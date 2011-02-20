بدهی200میلیاردتومانی دانشگاه تهران به بانک بین المللی/ نحوه بازپرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران به میزان 200 میلیارد تومان با پشتوانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین اعتبار طرح توسعه این دانشگاه از یک بانک بین‌المللی وام اخذ کرده است. این وام بانکی در اواخر تابستان 84 تحقق پیدا کرده و در نیمه دوم سال 84 به دست دانشگاه رسیده است.

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساز و کار مدنظر برای بازپرداخت وام 200 میلیارد تومانی گفت: یکی از کارهایی که در بودجه سال آینده انجام می‌شود مربوط به این بدهی دانشگاه تهران است، البته امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کند.

معاون اداری مالی دانشگاه تهران افزود: ظاهرا قرار است 50 میلیون دلار از این بدهی دانشگاه تهران در بودجه 90 دیده شود. امیدواریم این 50 میلیون دلار در بودجه سال 90 محقق شود تا سال به سال به تدریج بقیه بدهی را نیز تأمین کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا پیش بینی در نظر گرفتن بازپرداخت 50 میلیون دلار از بدهی دانشگاه تهران در بودجه 90 قطعی است به مهر گفت: اینها صحبت‌های غیررسمی است ولی تلاش می‌کنیم این بدهی را صفر کنیم. اگر بازپرداخت بخشی از این بدهی را در بودجه سال 90 ببینند، امیدواریم در طول برنامه پنجم توسعه اعتبار لازم برای بازپرداخت مابقی بدهی را هم ببینند که این بدهی به طور کامل صفر شود.

سید محمد مقیمی درباره سرنوشت طرح توسعه دانشگاه تهران با وجود بدهکاری 200 میلیارد تومانی دانشگاه تهران که صرف طرح توسعه این دانشگاه شده است به مهر گفت: برای ادامه طرح توسعه هم به دنبال بودجه جدید هستیم. مشکلات مالی دیگرمان آن قدر زیاد است که فعلا به طرح توسعه فکر نمی‌کنیم. تلاش می‌کنیم فعلا بدهی‌هایمان را بدهیم و بعد هم طرح توسعه را پیگیری کنیم.

به گزارش مهر، طرح توسعه دانشگاه تهران با نام طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از حدود 15 سال گذشته آغاز شده است. طرح توسعه پردیس دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از سال 85 همراه با اخذ وام 200 میلیارد تومان با سرعت بیشتری پیش رفته و بر اساس آن مقرر بوده مساحت پردیس مرکزی دانشگاه تهران از 208 هزار و360 متر مربع به 521 هزار و 655 متر مربع افزایش ‌یابد.

محدوده طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران چنین است که دانشگاه تهران از شمال به بلوار کشاورز، از جنوب به خیابان انقلاب، در شرق به خیابان وصال و در غرب به خیابان کارگر شمالی متصل خواهد شد که با اجرایی شدن این طرح عملا دانشگاه تهران از جنوب به میدان انقلاب و از شمال به پارک لاله می ‌رسد.

فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران در سال 87 اتمام اعتباراتی که در اختیار طرح توسعه فیزیکی دانشگاه تهران بود را اعلام کرد و گفت: ادامه طرح توسعه دانشگاه تهران رقمهای درشتی نیاز دارد.

به اعتقاد مسئولان وقت دانشگاه تهران در سال اولیه دریافت وام 200 میلیارد تومانی، بازپرداخت این وام با دولت است. به عنوان نمونه محمد حسین امید معاون اداری و مالی دانشگاه تهران چنین نظری را ابراز کرده بود. با این وجود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازپرداخت این وام خواستار چاره اندیشی دانشگاه تهران شده است.