نان حاوی جوش شیرین نخورید

دکتر زهرا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر استفاده از نانهایی که در تهیه آنها جوش شیرین به کار نرفته است، تصریح کرد: نان حاوی جوش شیرین مانع جذب آهن و روی و کلسیم شده و به همین خاطر بهتر است نانهایی مصرف شود که به جای جوش شیرین از خمیر مایه استفاده شده باشد چرا که مصرف مواد سالم از گروه غلات و نان باعث جذب آهن، کلسیم و روی بیشتر در بدن می شود.

وی با اعلام اینکه گروه نان و غلات در طبقه اول هرم غذایی قرار دارد، گفت: بیش از نیمی از کل انرژی روزانه باید از گروه نان و غلات تامین شود ومصرف گروه نان و غلات برای تامین انرژی، رشد و سلامت دستگاه عصبی لازم است.

عبداللهی ادامه داد: گروه نان و غلات به علت داشتن مواد نشاسته ای به عنوان مواد غذایی تامین کننده انرژی محسوب می شوند و فیبر، انواع ویتامینهای گروه ب، آهن، پروتئین و منیزیم را نیز تامین می کنند.

وی افزود: مصرف مواد غذایی سرشار از فیبر مثل غلات کامل به کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی کمک می کند و در کنترل وزن نیز نقش موثری دارد.

عبداللهی با اشاره به اینکه گروه نان و غلات شامل انواع نان، برنج، ماکارونی، گندم و جو، بیسکویت و ذرت است گفت: غلات به دو گروه غلات کامل و غلات تصفیه شده تقسیم می شود و نانهایی که از آرد کامل (حاوی سبوس) تهیه می شود مثل نان سنگک و نان جو از کامل ترین نانها هستند و افرادی که غلات کامل (حاوی سبوس) را به عنوان بخشی از رژیم غذایی مصرف می کنند، کمتر به بیماریهای قلبی، عروقی مبتلا می شوند.

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرد: مصرف غلات کامل باعث می شود تا چربی خون بالا نرود و همچنین استفاده از گروه نان و غلات باعث می شود که انسان سریعتر سیر شود و مدت زمان زیادی طول بکشد تا گرسنه شود.