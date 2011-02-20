به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات بدمینتون بین المللی جام فجر شب گذشته با حضور سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، اکبرآبادی و سجادی معاونین سازمان تربیت بدنی، پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون کشورمان به همراه تیم‌های شرکت کننده و ورزشکاران و علاقمندان در سالن بدمینتون تهران برگزار شد.

قبل از برگزاری این آئین مسابقه فینال انفرادی و دوبل برگزار شد برگزار شد که طی آن در بخش انفرادی مردان "سوجیارتو" از اندونزی و "زیلیانگ" از سنگاپور مقام اول و دوم را از آن خود کردند.

در دو نفره مردان نیز دو تیم از کشور مالزی اول و دوم شدند. تیم دو نفره کشورمان با ترکیب علی شاه حسینی و محمد رضا خردمندی هم به همراه تیم بحرین مشترکا مدال برنز را کسب کردند.

در بخش زنان بدمینتون باز کانادایی قهرمان شد و عنوان نایب قهرمانی به ورزشکاری از هند رسید. نماینده یونان و ترکیه نیز مشترکا سوم شدند.

در بخش دوبل زنان تیم های سریلانکا و کانادا اول و دوم شدند. تیم دوبل زنان ایران با ترکیب سحر زمانیان ونگین امیری به همراه تیم دوبل ترکیه مشترکا عنوان سوم را از آن خود کردند.

در پایان این دوره از مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر 15 هزار دلار جایزه به نفرات و تیم‌های برتر اهداء شد. این جوایز توسط سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و حمید سجادی و پوریا معاون سازمان و رئیس فدراسیون بدمینتون به ورزشکاران برتر مرد تقدیم شد. جوایز بخش بانوان نیز توسط اکبرآبادی معاون امور ورزش بانوان سازمان تربیت‌بدنی و فریبا مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون به قهرمانان اهداء شد.

بیست و یکمین دوره مسابقات بدمینتون بین المللی جام فجر از 27 تا 30 بهمن‌ماه با حضور 170 ورزشکار از 30 کشور در دو بخش بانوان ومردان در تهران برگزار شد.