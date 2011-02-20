سکه 500 تومانی هفته وحدتی وارد بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار سکه یادبودی به مناسبت میلاد با سعادت رسول ختمی مرتبت ، پیامبر صلح و دوستی و مودت ، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

در یک طرف این سکه یادبود ، ارزش قانونی آن که برابر 5000 ریال است، به همراه دو خوشه گندم در اطراف و در روی دیگر نقش برجسته ای از گلهای محمدی با نوشته های "میلاد حضرت نبی اکرم (ص) و هفته وحدت" و در زیر آن سال ضرب سکه به صورت هجری شمسی و قمری (1432-1389)نقش بسته است.

این سکه یادبود که در روز اول اسفند ماه سال جاری منتشر شده است، دارای 12 گرم وزن و 3/28 میلی متر قطر با آلیاژی از مس و نیکل و آلومینیوم است که با تلاش سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی و ضرب شده است.