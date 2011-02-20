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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

سکه 500 تومانی هفته وحدتی وارد بازار شد

سکه 500 تومانی هفته وحدتی وارد بازار شد

سکه 500 تومانی یادبود هفته وحدت به مناسبت میلاد نبی اکرم حضرت محمد (ص) از امروز یکشنبه وارد بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار سکه یادبودی به مناسبت میلاد با سعادت رسول ختمی مرتبت ، پیامبر صلح و دوستی و مودت ، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

در یک طرف این سکه یادبود ، ارزش قانونی آن که برابر 5000 ریال است، به همراه دو خوشه گندم در اطراف و در روی دیگر نقش برجسته ای از گلهای محمدی با نوشته های "میلاد حضرت نبی اکرم (ص) و هفته وحدت" و در زیر آن سال ضرب سکه به صورت هجری شمسی و قمری (1432-1389)نقش بسته است.

این سکه یادبود که در روز اول اسفند ماه سال جاری منتشر شده است، دارای 12 گرم وزن و 3/28 میلی متر قطر با آلیاژی از مس و نیکل و آلومینیوم است که با تلاش سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی و ضرب شده است.

کد مطلب 1257696

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