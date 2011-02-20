  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

بدمینتون بین المللی فجر/

سعیدلو از افزایش جایزه جام فجر به ارزش 50 هزار دلار خبر داد

سعیدلو از افزایش جایزه جام فجر به ارزش 50 هزار دلار خبر داد

رئیس سازمان تربیت‌بدنی در حاشیه مراسم اختتامیه بیست ویکمین دوره مسابقات بدمینتون بین المللی فجر در تهران از افزایش جایزه این رقابتها به مبلغ 50 هزار دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه بیست ویکمین دوره مسابقات بدمینتون بین‌المللی جام فجر شب گذشته با حضور سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و دیگر مسئولین ورزشی کشورمان در سالن ورزشی حجاب تهران برگزار شد.

در این مراسم سعیدلو در مورد برگزاری مسابقات بین المللی جام فجر در تهران نیز گفت: بدمینتون از جمله رشته های زیبا و مفرح در ورزش است که به ساده ترین شکل ممکن در دسترس عموم افراد قرار می گیرد، از این رو زمینه توسعه در تمامی مناطق کشور در شهر و روستا را دارد بنابراین برای ما مهم توسعه همگانی آن است و باید تلاش کنیم روز به روز بر توسعه و همگانی شدن آن بیفزاییم.

رئیس سازمان تربیت بدنی ادامه داد: اینکه ورزشکارانی مطرحی از 30 کشور در جام فجر کشورمان شرکت کرده اند بیانگر کار خوبی است که فدراسیون بدمینتون انجام داده و باید از این فرصت‌ها برای ارتقاء فنی بدمینتون بازان ایران بهترین استفاده را ببریم.

معاون رئیس جمهور در باره میزبانی کشورمان در مسابقات بین امللی دهه فجر گفت: کشور ما پتانسیل برگزاری مسابقات مهم بین المللی را دارد و ما نه تنها در تهران که در بسیاری از مراکز استانها توانمندی بالایی برای میزبانی مسابقات مهم را داریم. از برگزاری مسابقات جام فجر در رشته بدمینتون حمایت می کنیم و این مسابقات از سال آینده با جایزه 50 هزار دلاری برگزار می شود.

سعیدلو افزود: بیست و یکمین دوره رقابت‌های بین المللی بدمینتون جام فجر از لحاظ حضور بدمینتون بازان خوب دنیا استثنایی بود و در سطح بسیار خوبی برگزار شد. در این رقابت‌ها بدمینتون بازان سرشناس دنیا با رنکینگ‌های بسیار خوب حضور داشتند و کسب دو مدال برنز در جمع برترین های دنیا توسط ملی پوشان ایرانی شایسته تقدیر است.

بیست و یکمین دوره مسابقات بدمینتون بین المللی جام فجر از 27 تا 30 بهمن ماه در تهران برگزار شد.

کد مطلب 1257701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها