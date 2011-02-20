صادرات ادوات کشاورزی و قطعات یدکی تراکتورسازی به 9 کشور دنیا

حمید رزمجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقایی، آسیایی از جمله ونزوئلا، اوگاندا، زیمباوه، نیجریه، تاجیکستان، سنگال، عراق، افغانستان، آذربایجان و ... عمده متقاضیان محصولات شرکت تسکو گروه صنعتی تراکتورسازی ایران هستند.

رزمجو افزود: ارزش صادرات صورت گرفته به کشورهای یاد شده معادل هفت میلیون و 500 هزار دلار است که ارزش ریالی این میزان صادرات نیز بالغ بر 80 میلیارد ریال بوده است.

وی حجم صادرات 10 ماهه شرکت تحت مدیریتش را نزدیک به هزار و 500 دستگاه انواع ادوات کشاورزی، دنباله بندهای تراکتور و قطعات یدکی این خودروی کشاورزی عنوان کرد.

رزمجو در پاسخ به سوالی مبنی بر مقایسه عملکرد امسال این مجموعه در با مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: ارزش و حجم صادرات صورت گرفته طی10 ماهه امسال از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از وجود چهار دفتر فعال این شرکت در کشورهای خارجی خبر داد و گفت: این دفاتر در کشورهای هدف که بیشترین تقاضا نیز از طریق این دفاتر و کشورهای همسایه آنان صورت می گیرد در ونزوئلا، تاجیکستان، اوگاندا و زیمباوه قرار دارد.

وی از تلاش برای توسعه بازارهای هدف شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش یاد کرد و افزود: با توجه به کیفیت و قیمت محصولات تولیدی در ایران با وجود حضور رقبا در بازارهای هدف شرکت تسکو، استقبال و تمایل به این تولیدات غیر قابل انکار است.