لیونل مسی خواهان حضور فابرگاس در بارسلونا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوش آرژانتینی بارسا در گفتگو با "اسپورت" اظهار داشت: فابرگاس برای آرسنال یک بازیکن کلیدی است اما من واقعا دوست دارم در کنار او در بارسلونا بازی کنم هرچند که این موضوع به من بستگی ندارد. اوست که در این خصوص تصمیم گیری می کند.

وی افزود: فکر می کنم فابرگاس قلبا تمایل دارد اینجا باشد چراکه هیچ تیمی مثل بارسلونا نمی تواند برای او جای بهتری به حساب بیاید.

مسی در خصوص باخت 2 بر یک به آرسنال در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا اظهار داشت: آن باخت به ما صدمه زد چراکه سزاوار شکست نبودیم. در نیمه نخست عملکرد بسیار خوبی داشتیم و موقعیت‌های زیادی داشتیم اما متاسفانه از آنها استفاده نکردیم. فکر می کنم در بازی برگشت مشکلی برای صعود نداشته باشیم.