علیرضا امینی سخنگوی کانون کارگردانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نکتهای که قرار بود در این جلسه مطرح شود، بحث ترمیم یا تجدید نظر بود. قرار شد هفته آینده شنبه هفتم اسفندماه رایگیری انجام شود، تا شورای مرکزی جدید انتخاب شوند. من البته شب گذشته استعفا خود را به سیروس الوند اعلام کردم.
وی همچنین درباره حضور در انتخابات جدید شورای مرکزی افزود: من دیگر در این انتخابات شرکت نمیکنم. زیرا فضا را به اندازهای آلوده دیدم که ترجیح میدهم به کار فیلمسازی خودم برسم.
همچنین پوران درخشنده نایب رئیس کانون کارگردانان در این ارتباط گفت: ترجیح میدهم دیگر در این انتخابات شرکت نکنم. فکر میکنم شرایط مناسبی برای ادامه کار نباشد.
جلسه شنبه شب 30 بهمنماه کانون کارگردانان با تشنج و اعتراض همراه بوده و گروهی به ترمیم و گروهی دیگر به تجدید نظر موافق بودند، با وجود این مخالفان و موافقان این جلسه تا ساعت 22:30 ادامه داشته است.
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