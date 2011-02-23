"بهار مالگه"در انتظار مسافران نوروزی لرستان/ سنتی به قدمت کوچ

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، همزمان با فرارسیدن ایام نوروز "بهار مالگه" به نشانه مهمان نوازی مردمان لر در گوشه گوشه این استان گسترده می شود تا قدوم مهمانان نوروزی را پذیرا باشد.

"بهار مالگه" یا "مالگه بهاری" در فرهنگ بومی مردم لرستان به مکانی اطلاق می شود که کوچ نشینان و عشایر لرستان در کوچ بهاره در آن مکان اقدام به برپایی سیاه چادرهای خود می کرده اند.

کوچ بهاره در سرمین باستانی لرستان همراه خود هزاران شور و نشاط دارد و شاید توقف در "بهار مالگه" آن را شورانگیز تر می سازد و بهار مالگه از دیرباز همواره در انتظار قدوم مهمانان ایل بوده است.

کوچ همزاد مردمان این سرزمین و مهمان نوازی در خون آنان ریشه دوانده است و به این سبب است که هر ساله بهار مالگه برای پذیرایی از مهمانان دیار لرستان برافراشته می شود و تا زمانی که مسافران مهمان مردم خونگرم لرستان هستند بهارمالگه میزبان قدوم آنان است.

عکس تزئینی است

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز با برداشتی از این موضوع، هرساله اقدام به برپایی سیاه چادرهایی در ورودی شهرستانهای استان از جمله خرم آباد، پلدخت، الیگودرز و ... می کند که در این سیاه چادرها، صنایع دستی، مواد غذایی و غذاهای بومی لرستان در اختیار مسافران نوروزی قرار داده می شود.

استقبال مسافران نوروزی در طول ایام نوروز سالهای گذشته از این طرح بی نظیر بوده است به نوعی که در طول تعطیلات عید هزاران نفر از این سیاه چادرها بازدید و اقدام به خرید محصولات فرهنگی و صنایع دستی لرستان می کنند.

امسال نیز در استمرار این حرکت شهرداری خرم آباد اقدام به ایجاد سه ایستگاه "بهار مالگه" در مناطق مختلف شهر خرم آباد به منظور معرفی جاذبه های استان، عرضه صنایع دستی و کالاهای مورد نیاز مسافران کرده است.

وحید رشیدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای ایام نوروز اظهار داشت: شهرداری خرم آباد مانند سالهای قبل کلیه امکانات خود را به کار گرفته است تا خدمات مطلوبی به مسافران ارائه کند.

وی با اشاره به برگزاری 6 جلسه مستمر با شورای شهر و شهرداری برای برنامه ریزی، یادآور شد: 3 کمپ نوروزی با ظرفیت 200 تخته چادر برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

شهردار خرم آباد ادامه داد: همچنین ایستگاههای "مالگه بهاری" در سه نقطه شهر خرم آباد همزمان با ایام تعطیلات نوروزی دایر خواهد شد.

رشیدی از برگزاری جشن های فرهنگی، تئاتر شهری و برنامه های طنز برای مسافران خبر داد و یادآور شد: در این راستا با گروههای مختلف فرهنگی هنری قرارداد بسته ایم تا برنامه های متنوعی برای مسافران و شهروندان خرم آبادی اجرا کنند.

وی همچنین به آماده سازی شهر خرم آباد برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد و خاطر نشان کرد: ترمیم خیابانها، آسفالت معابر و رنگ آمیزی جداول به صورت روزانه در دستور کار پرسنل شهرداری قرار دارد.

رشیدی همچنین به ساماندهی سرویس های بهداشتی پارکها و مبادی ورودی شهر اشاره کرد و گفت: 10 نقطه در مسیر اصلی و پارکها برای احداث، بازسازی و تجهیز سرویس های بهداشتی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به احداث مجموعه تفریحی پارک بهشت در خروجی شهر خرم آباد به سمت کوهدشت، عنوان کرد: یکی از دریاچه های مصنوعی این پارک افتتاح شده که قرار است برای استفاده مسافران نوروزی در این محل یک کمپ دایر شود.

شهردار مرکز لرستان ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی های صورت گرفته جمعیت مسافران نوروزی خرم آباد در سالجاری با رشد قابل توجهی مواجه شود.