۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

عسگری خبر داد:

توزیع 300 میلیون تومان سرمایه فرهنگی در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز از توزیع 300 میلیون تومان سرمایه فرهنگی در البرز در قالب اهدای کتاب خبر داد.

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، وجود منابع به روز در کتابخانه ها را سرمایه فرهنگی این اماکن برای جذب گسترده مخاطب دانست و از توزیع بیش از 300 میلیون تومان کتاب در مراکز فرهنگی استان توسط این معاونت خبر داد.

وی تامین منابع مورد نیاز گروه های هدف اعم از سنین و رشته های گوناگون را عامل سهولت دسترسی مخاطبین به آخرین دستاوردهای حوزه اندیشه و توسعه فرهنگ کتابخوانی خواند و اظهار داشت: در راستای تحقق این هدف منابع کتابخانه های استان با اعتباری حدود 300 میلیون تومان تجهیز شد.

عسگری خاطرنشان کرد: حدود 200 میلیون تومان کتاب به کتابخانه های عمومی که مرتبط با نهاد کتابخانه های استان و شهرداری کرج هستند، اختصاص یافته و مابقی کتب در اختیار کتابخانه های مدارس، بهزیستی، بسیج و سایر ارگانهای فرهنگی قرار گرفته است.

وی مجموع کتب توزیع شده را بیش از 40 هزار جلد ذکر و اضافه کرد: همچنین تاکنون بیش از سه هزار و 800 جلد کتاب در نظرآباد و سه هزار و 600 جلد در شهرستان ساوجبلاغ توزیع شده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز یادآور شد: مبلغ کتب توزیعی در این دو شهرستان حدود 30 میلیون تومان بوده است.

عسگری در پایان، رشد و توسعه فرهنگ را مبتنی بر افزایش سرانه مطالعه در کنار تفکر و تعمق ارزیابی کرد و این مهم را پایه گذار اصلی فعالیت های عمیق و اثرگذار فرهنگی در جامعه برشمرد.

