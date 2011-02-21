مدیران پروازی در راس پالایشگاه گاز ایلام/ عدم اجرای دستور رئیس جمهور

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با توجه به تاکید ریاست جمهور مبنی بر اینکه حضور مدیران پروازی در پروژه های پالایشگاه گاز ایلام و پتروشیمی ایلام باید خاتمه یابد اما حضور مدیران پروازی در پالایشگاه گاز ایلام همچنان مشهود است و در ماه حداکثر 15 روز در محل کار حضور دارند .

وی بیان داشت: هزینه های رفت وآمد و حقوق میلیونی آنها را چه کسی پرداخت می کند و بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات پاداشهای میلیونی خلاف قانون به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است .

پولادی اظهار داشت: پس از یک سال و نیم از بهره برداری خط انتقال گاز از تنگ بیجار به پالایشگاه گاز درچند مرحله شاهد انفجار و خوردگی و دو لایه شدن لوله ها هستیم که این امر علاوه بر خسارت میلیاردی باعث تعطیلی پالایشگاه گاز شده و وزارت نفت در مراحل طراحی و اجرا نظارت لازم نداشته و چه کسی باید پاسخگو باشد .

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی به دیدار خود با دکتر میر کاظمی وزیر نفت اشاره کرد و گفت: استان ایلام دارای ظرفیتهای خوبی در منابع نفت و گاز است و با برنامه ریزی و استفاده بهینه از این منابع و افزایش سرمایه گذاری در استان می توان در جهت افزایش بهره وری و اشتغال پایدار اقدامات بیشتری انجام گیرد .

نماینده مردم ایلام همچنین به مسائل و مشکلات پالایشگاه گاز و خط انتقال از تنگ بیجار به پالایشگاه و تخلفات صورت گرفته مطالبی را بیان کردند و از دکتر میر کاظمی خواست شخصا مسائل را پیگیر و اجازه ندهند خدمات دولت و وزارت نفت بواسطه عملکرد بعضی مدیران فرصت طلب خدشه دار شود و از بکار گیری نیروهای غیر بومی و پیمانکاران غیر بومی در پروژه های نفت و گاز استان ایلام انتقاد کرد و از وزیر نفت خواست در مناقصات از وجود پیمانکاران ایلامی که توان فنی و اجرای خوبی دارند، استفاده کنند .

عضو کمسیون عمران مجلس در ادامه از نحوه اجرای عملیات گاز رسانی به مناطق شهری و روستای استان اظهار رضایت داشت و خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و اجرای سریعتر پروژه ها شدند و از وزیر خواست از محل منابع نفت نسبت به بهسازی و آسفالت راه بخش چوار به بولی اقدام کند .

پولادی افزود: وزارت نفت نسبت به اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص دانشگاه نفت و تکمیل فاز چهار دانشگاه مهندسی و تجهیزات آزمایشگاهی آن مساعدت کند .