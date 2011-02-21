  1. استانها
  2. ایلام
۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

پولادی مطرح کرد:

مدیران پروازی در راس پالایشگاه گاز ایلام/ عدم اجرای دستور رئیس جمهور

مدیران پروازی در راس پالایشگاه گاز ایلام/ عدم اجرای دستور رئیس جمهور

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر عدم حضور مدیران پروازی در پالایشگاه ایلام اما همچنان وجود مدیران پروازی در پالایشگاه گاز ایلام مشهود است.

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با توجه به تاکید ریاست جمهور مبنی بر اینکه حضور مدیران پروازی در پروژه های پالایشگاه گاز ایلام و پتروشیمی ایلام باید خاتمه یابد اما حضور مدیران پروازی در پالایشگاه گاز ایلام همچنان مشهود است و در ماه حداکثر 15 روز در محل کار حضور دارند.

وی بیان داشت: هزینه های رفت وآمد و حقوق میلیونی آنها را چه کسی پرداخت می کند و بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات پاداشهای میلیونی خلاف قانون به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.

پولادی اظهار داشت: پس از یک سال و نیم از بهره برداری خط انتقال گاز از تنگ بیجار به پالایشگاه گاز درچند مرحله شاهد انفجار و خوردگی و دو لایه شدن لوله ها هستیم که این امر علاوه بر خسارت میلیاردی باعث تعطیلی پالایشگاه گاز شده و وزارت نفت در مراحل طراحی و اجرا نظارت لازم نداشته و چه کسی باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی به دیدار خود با دکتر میر کاظمی وزیر نفت اشاره کرد و گفت: استان ایلام دارای ظرفیتهای خوبی در منابع نفت و گاز است و با برنامه ریزی و استفاده بهینه از این منابع و افزایش سرمایه گذاری در استان می توان در جهت افزایش بهره وری و اشتغال پایدار اقدامات بیشتری انجام گیرد.

نماینده مردم ایلام همچنین به مسائل و مشکلات پالایشگاه گاز و خط انتقال از تنگ بیجار به پالایشگاه و تخلفات صورت گرفته مطالبی را بیان کردند و از دکتر میر کاظمی خواست شخصا مسائل را پیگیر و اجازه ندهند خدمات دولت و وزارت نفت بواسطه عملکرد بعضی مدیران فرصت طلب خدشه دار شود و از بکار گیری نیروهای غیر بومی و پیمانکاران غیر بومی در پروژه های نفت و گاز استان ایلام انتقاد کرد و از وزیر نفت خواست در مناقصات از وجود پیمانکاران ایلامی که توان فنی و اجرای خوبی دارند، استفاده کنند.

عضو کمسیون عمران مجلس در ادامه از نحوه اجرای عملیات گاز رسانی به مناطق شهری و روستای استان اظهار رضایت داشت و خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و اجرای سریعتر پروژه ها شدند و از وزیر خواست از محل منابع نفت نسبت به بهسازی و آسفالت راه بخش چوار به بولی اقدام کند.

پولادی افزود: وزارت نفت نسبت به اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص دانشگاه نفت و تکمیل فاز چهار دانشگاه مهندسی و تجهیزات آزمایشگاهی آن مساعدت کند.

در پایان وزیر نفت دستورات لازم را به معاونین مربوطه داد و از آنها خواست موارد را راسا پیگیری و توجه بیشتری به استان ایلام داشته باشند.

کد مطلب 1257716

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها