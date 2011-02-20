تصویب یک فوریت تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند در مجلس

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه با 153 رای موافق، 22 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر یک فوریت لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت ثبت مالکیت املاک در نظام حقوقی و با توجه به تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک و به منظور رفع مشکل برای افرادی که تا به حال موفق به اخذ سند رسمی مالکیت برای اراضی ساختمان های خود نشده اند و همچنین جلوگیری از سوء استفاده از اسناد این لایحه از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد.

بر پایه این گزارش دولت لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس کرد که نمایندگان مجلس با 66 رای موافق، 92 رای مخالف و 18 رای ممتنع به دو فوریت آن رای ندادند و در نهایت یک فوریت این لایحه تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت تصویب ماده واحده این لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان هایی که اشخاص روی اراضی احداث نموده اند که منشاء تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسر نمی باشد از این پس ممکن می شود.