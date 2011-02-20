درهای قطار شهری مشهد فردا به روی مردم گشوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پس از اینکه دو هفته پیش سفر رئیس جمهور برای افتتاح قطار شهری به مشهد لغو شد، مسئولان درصدد برآمدند، همزمان با میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) این پروژه عظیم شهری را با حضور خانواده های شهدا و ایثارگران این شهر افتتاح کنند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار امیدواری کرد که فردا دوشنبه، چشم انتظاری 15 ساله مردم مشهد برای افتتاح این پروژه ریلی به پایان برسد.

غلامرضا رجب نژاد گفت: قرار بود با حضور رئیس جمهور مراسم افتتاح قطار شهری انجام شود، اما به دلیل سفر خارجی آقای احمدی نژاد این بار نیز حضور رئیس جمهور در این مراسم، منتفی شد.

وی گفت: خط یک قطار شهری مشهد بصورت آزمایشی وارد مرحله بهره برداری خواهد شد.

وی با اشاره به حرف و حدیث ها در خصوص گرانی بلیت قطار شهری، گفت: با توجه به هدفمندی یارانه ها جا به جایی هر مسافر، 950 تومان هزینه دارد که از این میان فقط یک سوم آن از مسافر اخذ می شود.

وی گفت: اگر دولت حمایت لازم را از قطار شهری نکند با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

گفتنی است قطار شهری مشهد، تا کنون 500 میلیارد تومان هزینه داشته است.