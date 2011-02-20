30 تعاونی با همکاری کمیته امداد و اداره تعاون در خراسان شمالی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد علی اکبریانی صبح یکشنبه در همایش امداد و تعاون اظهار داشت: هم اکنون30 تعاونی تولیدی و خدماتی توسط مددجویان این نهاد و همکاری اداره تعاون استان در سطح خراسان شمالی مشغول فعالیت است.



وی با اشاره به اینکه با فعالیت تعاونیهای مذکور بستر شغل برای 300 نفر فراهم شده است تصریح کرد: مجریان مستعد و موفق طرحهای اشتغال با توانمندیهای کارآفرینی بالا برای توسعه طرحها به ایجاد تعاونی با شرکت دیگر مددجویان اقدام می کنند.

وی بابیان اینکه مجریان طرحها اشتغال باید از امکانات اداره تعاون بهره گیری مناسب و لازم را داشته باشند افزود: برای توسعه و پیشرفت کار، داشتن علم و مهارت و استفاده صحیح از منابع یکی از رمزهای موفقیت در کارها است.

در ادامه همایش رئیس اداره تعاون شهرستان بجنورد با بیان اینکه جایگاه و اهمیت آموزش طوری است که برنامه های تعاون مناسب با نیازهای تخصصی و مهارتهای تعاونیها با هدف توانمندسازی مدیران، کارکنان، بازرسان، اعضاء شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی تدوین شده است افزود: در راستای برخورداری از شایستگی شغلی مناسب درتعاونی ها باید افراد و اعضای تعاونی ها را با اهداف تشکیل تعاونی و سوددهی آن آشنا کرد.



محمد فیض آبادی با بیان اینکه با ارتقاء آگاهی و اطلاعات مددجویان این افراد را برای عضوشدن در تعاونیها ترغیب می شوند خاطر نشان کرد: افزایش آگاهی و سطح دانش در صحنه رقابت اقتصادی نیز با عث موفقیت و سهم مناسبی از بازار را برای اعضاء به خود اختصاص می دهند.



این همایش با حضور 200 نفر در راستای آشنایی مددجویان با فعالیت تعاونی ها و شرایط تاسیس تعاونی برای ایجاد اشتغال بر اساس علاقه برگزار شد.