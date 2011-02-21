رضا رفیع طنزنویس و روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: 4 کتاب طنزی که پیش از این مراحل فنی را طی می‌کردند اینک برای ارسال به ارشاد آماده شده‌اند.

این نویسنده گفت: "آب در هاون"، "باد در غربال"، " مشت به سندان" و "طنز تغزل" که قرار است توسط انتشارات موسسه اطلاعات منتشر شوند، به تازگی مرحله صفحه‌بندی را پشت سر گذاشته و به زودی برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال خواهند شد.

وی افزود: این کتاب‌ها دربرگیرنده مطالب طنزی هستند که از سالهای 84 تا 89 در مطبوعات کشور و عمدتاً روزنامه جام جم منتشر شده است.

رفیع ادامه داد: طنز این کتاب‌ها، از نوع ژورنالیستی است و از پنجره‌ای متفاوت به حقایق جامعه نگاه می‌کند. هرکدام از سه کتاب اول مطالب طنز منتشر شده طی دوسال متوالی را شامل می‌شود و حجمی حدود 400 الی 500 صفحه دارد.