به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با تبریک فرارسیدن ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، از اقدامات گسترده مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران خبر داد و گفت:‌ مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران ویژه برنامه‌هایی از جمله مراسم سخنرانی و جشن به مناسبت ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت برگزار می کند.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، ضمن اشاره به اقدامات وسیع و گسترده امام صادق (ع) به عنوان رئیس مذهب جعفری در راستای تشریح فرهنگ غنی و پرمایه اسلام گفت: این مرکز در تمامی حوزه‌های علمیه شهر تهران اعم از برادران و خواهران مراسم سخنرانی و جشن مدیحه‌سرایی برگزار خواهد کرد.

مشاور شهردار تهران در پایان ضمن تبیین لزوم گرامیداشت هفته وحدت، اقدامات گسترده و برنامه‌های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران را اعلام کرد.

برگزاری مراسم سخنرانی و جشن در تمامی نمازخانه‌های ادارات مختلف شهرداری تهران، توزیع بیش از بیست هزار جلد کتابچه "گوهر نبوت و ولایت" و "خاتم‌النبیین (ص)" در مساجد و حوزه‌های علمیه و دیگر اماکن مذهبی و اهدا به عموم شهروندان، فضاسازی سیمای بصری شهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغی از قبیل تلویزیون‌های شهری، بیلبورد و نصب با محوریت هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم (ص) و صادق آل محمد (ع)، برگزاری مراسم جشن میلاد، آذین‌بندی و نصب پلاکارد در پارکها و بوستان‌های شهر تهران از جمله برنامه های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران است.

این مرکز همچنین درنظر دارد مراسم مراسم " نورالربیع " در فرهنگسرای پایداری واقع در منطقه 3، با سخنرانی کارشناسان مذهبی در خصوص جلوه‌های شخصیتی حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم "جشن میلاد نور" در مسجد شیخ فضل‌ الله ویژه کارکنان شهرداری تهران، مراسم ویژه تحت عنوان " اسوه حسنه" در فرهنگسرای مهر واقع در منطقه 19، جهت عموم شهروندان، نمایشگاه " ازخاتم تا خاتم" در فرهنگسرای بهمن واقع در منطقه 16 برگزار کند.