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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

ناصحی خبر داد:

جشن میلاد در مساجد مزین به نام رسول اکرم برگزار می‌شود

جشن میلاد در مساجد مزین به نام رسول اکرم برگزار می‌شود

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران از برگزاری مراسم سخنرانی و جشن به مناسبت ولادت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) در تمامی مساجد شهر تهران که به نام یا القاب آن دو بزرگوار مزین شده‌اند و همچنین در تمام حوزه‌های علمیه تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با تبریک فرارسیدن ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، از اقدامات گسترده مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران خبر داد و گفت:‌ مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران ویژه برنامه‌هایی از جمله مراسم سخنرانی و جشن به مناسبت ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت برگزار می کند.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، ضمن اشاره به اقدامات وسیع و گسترده امام صادق (ع) به عنوان رئیس مذهب جعفری در راستای تشریح فرهنگ غنی و پرمایه اسلام گفت: این مرکز در تمامی حوزه‌های علمیه شهر تهران اعم از برادران و خواهران مراسم سخنرانی و جشن مدیحه‌سرایی برگزار خواهد کرد.

مشاور شهردار تهران در پایان ضمن تبیین لزوم گرامیداشت هفته وحدت، اقدامات گسترده و برنامه‌های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران را اعلام کرد.

برگزاری مراسم سخنرانی و جشن در تمامی نمازخانه‌های ادارات مختلف شهرداری تهران، توزیع بیش از بیست هزار جلد کتابچه "گوهر نبوت و ولایت" و "خاتم‌النبیین (ص)"  در مساجد و حوزه‌های علمیه و دیگر اماکن مذهبی و اهدا به عموم شهروندان، فضاسازی سیمای بصری شهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغی از قبیل تلویزیون‌های شهری، بیلبورد و نصب با محوریت هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم (ص) و صادق آل محمد (ع)، برگزاری مراسم جشن میلاد، آذین‌بندی و نصب پلاکارد در پارکها و بوستان‌های شهر تهران از جمله برنامه های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران است.

این مرکز همچنین درنظر دارد مراسم مراسم " نورالربیع "  در فرهنگسرای پایداری واقع در منطقه 3، با سخنرانی کارشناسان مذهبی در خصوص جلوه‌های شخصیتی حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم "جشن میلاد نور" در مسجد شیخ فضل‌ الله ویژه کارکنان شهرداری تهران، مراسم ویژه تحت عنوان  " اسوه حسنه"  در فرهنگسرای مهر واقع در منطقه 19، جهت عموم شهروندان، نمایشگاه " ازخاتم تا خاتم" در فرهنگسرای بهمن واقع در منطقه 16 برگزار کند.

کد مطلب 1257724

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