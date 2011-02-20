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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

سردار رحیمی به مهر خبر داد:

برخورد با متخلفان ورود به محدوده جدید زوج و فرد از سه شنبه

برخورد با متخلفان ورود به محدوده جدید زوج و فرد از سه شنبه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به محدوده جدید طرح زوج و فرد در پایتخت، گفت: برخورد جدی و قانونی با متخلفان از روز سه شنبه آغاز می شود.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ساعت 6:30 روز یکشنبه طرح زوج و فرد در محدوده 120 کیلومتری جدید شهر تهران آغاز شده ست.

وی با اشاره به مطلوب بودن نحوه اجرای این طرح در روز نخست ادامه داد: انتظار می رفت که در روز ابتدای اجرای این طرح در بزرگراههای نواب و بسیج  ترافیک ایجاد شود اما خوشبختانه هیچ ترافیکی در محدوده جدید طرح زوج و فرد ایجاد نشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در روز جاری ماموران بیشتر به صورت ارشادی با افرادی که به طور غیر مجاز وارد محدوده می شوند برخورد می کنند اما از روز سه شنبه با متخلفان به صورت جدی و قانونی برخورد می شود.

کد مطلب 1257725

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