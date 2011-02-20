حفاری خیابانها و معابر خرم آباد در آستانه نوروز ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسن شریعت نژاد در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در سخنانی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط برای پذیرایی از مهمانان نوروزی، اظهار داشت: رنگ آمیزی جداول سطح شهر، تغییر تابلوهای راهنمای مراکز گردشگری و معرفی جاذبه های استان حداکثر باید تا نیمه اسفندماه سالجاری انجام شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ساماندهی سرویس های بهداشتی پارک ها و مراکز تفریحی، یادآور شد: پارک های جنگلی سطح استان باید برای پذیرایی از مسافران نوروزی و شهروندان آماده سازی شوند.

فرماندار شهرستان خرم آباد ادامه داد: همچنین برای روز 13 فروردین نیز باید فرهنگ سازی لازم صورت گیرد تا با اخذ تدابیر لازم از تخریب طبیعت و درختان جلوگیری به عمل آید.

شریعت نژاد میراث فرهنگی را متولی تولید و توزیع بروشورهای معرفی جاذبه های لرستان دانست و بیان داشت: همچنین قبل از تعطیلات نوروزی تمهیدات لازم از سوی بهزیستی و شهرداری برای جمع آوری متکدیان سطح شهر صورت گیرد.

وی افزود: سال گذشته اقدامات خوبی برای جمع آوری متکدیان انجام گرفت به طوریکه ما در ایام نوروز با کمترین مشکل مواجه بودیم.

فرماندار مرکز استان لرستان همچنین بر ضرورت تشکیل اکیپی برای نظارت بر روند امور تا ایام تعطیلات نوروزی تاکید کرد و گفت: در راستای نظارت بر روند فعالیتها تیمی متشکل از میراث فرهنگی، بهداشت و درمان، فرمانداری، بازرگانی، شرکت نفت و منابع طبیعی تشکیل شود.

شریعت نژاد همچنین بر ضرورت آماده سازی مدارس برای اسکان مسافران تاکید کرد و بیان داشت: یکی از راهکارهای در دسترس برای اسکان سریع مسافران مدارس است که در این راستا باید برنامه ریزی شود که برخی از مدارس برای طول سال قابل استفاده باشند.

وی با تاکید بر اینکه آماده سازی شهر برای ایام نوروز نباید به لحظات پایانی موکول شود، یادآور شد: شهرداری باید در راستای ترمیم آسفالت مناطقی که دارای مشکل هستند هر چه سریعتر اقدام کند.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر جمع آوری نخاله های حاشیه راههای استان، خواستار پیگیری اداره راه و ترابری خرم آباد در این زمینه شد.

شریعت نژاد با اشاره به پارکهای مسیر تردد مسافران، بیان داشت: باید اکیپی به منظور بررسی مشکلات و آماده سازی سه پارک کیو، دانشجو و شریعتی تشکیل و حداکثر ظرف یک هفته مشکلات را در این زمینه مرتفع کنند.

وی همچنین از پایان یافتن فاز اول ساماندهی رودخانه خرم آباد خبر داد و گفت: شهرداری باید در مدت زمان باقی مانده نسبت به پاکسازی و زیباسازی اطراف این رودخانه اقدام کند.

فرماندار مرکز استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جاذبه های طبیعی و تاریخی روستاهای لرستان خواستار برنامه ریزی بخشداران برای توسعه گردشگری روستایی در این شهرستان شد.