پیش بینی ورود 1.5میلیون گردشگر به شهرستان جوانرود در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر مرادی درنشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این شهرستان اظهار داشت: سال گذشته یک میلیون مسافر وگردشگر از شهرستان جوانرود دیدن و بازدید کردند که پیش بینی می شود امسال این آمار به یک میلیون و 500 هزار نفر برسد.

وی افزود: اسکان مسافر، تنظیم بازار و نظارت و بازرسی بر عرضه مواد غذایی و بهداشتی، امداد جاده ای و بهداشت وسلامت، زیبا سازی شهر و تامین امنیت از مهمترین اقداماتی است که برای رفاه حال مسافران وگردشگران در ایام نوروز و سال جدید صورت می گیرد.

معاون فرماندار شهرستان جوانرود خاطر نشان کرد: تمهیدات لازم برای رفاه حال مسافران و گردشگران در این شهرستان اندیشیده شده و شهرستان جوانرود با آمادگی کامل آماده استقبال از مسافران وگردشگران است.

بازارچه مرزی، موزه مردم شناسی، فرهنگ وآداب ورسوم مردم، جاذبه های گردشگری سفید برگ وشروینه، بوستان هلانیه، سراب سررود، جاذبه های طبیعی منطقه سیاران نهراب و جاذبه های طبیعی شهرستان از جمله اماکن دیدنی شهرستان جوانرود است.