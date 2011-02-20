۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

حادثه تروریستی در مریوان/ پیکر دو شهید نیروی انتظامی تشییع شد

سنندج - خبرگزاری مهر: پیکر مطهر دو شهید نیروی انتظامی که شامگاه گذشته در یک عملیات تروریستی در مریوان به شهادت رسیدند، صبح امروز با حضور مردم شهیدپرور مریوان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اقشار مختلف مردم و مسئولان صبح امروز یکشنبه پیکر مطهر دو شهید نیروی انتظامی را تشییع شد.

در این مراسم پیکر شهید "امجد محمدی قصریان"  و شهید "وحید تمله" تشییع شد.

تا کنون هیچ کدام از مسئولان استان در خصوص واقعه شهادت دو مامور نیروی انتظامی در شهر مریوان اظهار نظر نکرده اند.

به گفته شاهدان عینی شب گذشته ساعت 20 و در اطراف دریاچه زریوار در شهر مریوان افراد ناشناس به یک واحد گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند.

در نتیجه این عملیات تروریستی دو نفر شهید و دو نفر نیز زخمی شده اند که گفته می شود حال عمومی یکی از زخمی شدگان وخیم است.

