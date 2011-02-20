زندگینامه "شهید بابانظر" باید به تصویر کشیده شود

حجت الاسلام مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: کسی که درخواست مجوز ساخت این اثر را دارد، باید دید عمیقی نسبت به دفاع هشت ساله ملت مقاوم ایران و شهید بزرگوار بابانظر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این اثر باید بتواند زوایای مختلف زندگی این سردار بزرگ خراسانی، که بیش از 100 ترکش در بدن داشت و بیش از 17 بار مجروح شده بود را بخوبی به تصویر بکشد.

حجت الاسلام خاموشی گفت: بازگشت به ادبیات دفاع مقدس و زنده کردن یاد و نام شهدا یکی از اقداماتی است که باید در حوزه هنری و سایر دستگاه های فرهنگی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان صورت گیرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در خصوص گسترش حوزه فعالیت مکتب نرجس گفت: بخش خواهران حوزه علمیه قم و مکتب نرجس باید ارتباط بیشتری با یکدیگر برقرار کنند و این مسئله می تواند زمینه گسترش فعالیها باشد.

خاموشی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در این بخش مدیریت های تخصصی را برعهده دارد، افزود: اکنون هم بخش خواهران حوزه علمیه قم و هم مکتب نرجس مشهد انسجام بیشتری یافته اند تا کارهای عمیق تری انجام دهند.

وی گفت: بخش فرهنگی هم اکنون از مرکزی چون جامعه المصطفی (ص) العالمیه که با نام پیامبر رحمت، نامگذاری شده برخوردار است که بعد از انقلاب تأسیس شده است.

وی گفت: کارهای این مرکز آموزش طلاب و دانش پژوهان اسلامی است که می تواند به مدارسی همچون مکتب نرجس که طلاب خارجی را هم تحت پوشش دارد کمک کند.

شهید بابانظر ظهر روز هفتم مرداد ماه سال 1375 به ملکوت پیوست و در بهشت رضا (ع) مشهد در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

کتاب خاطرات او با عنوان "بابانظر" به همت مصطفی رحیمی از نویسندگان دفاع مقدس در 18 فصل و 500 صفحه تدوین شد، که سال گذشته همزمان با هفته دفاع مقدس، طی مراسمی رونمایی شد، این کتاب مورد استقبال بسیار زیاد مردم قرار گرفت.