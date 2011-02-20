حریف پرسپولیس مغلوب قعرنشین جدول شد/ الوصل از سد الاهلی گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های اتحاد کلباء و الوصل مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

الوحده که یکی از نمایندگان فوتبال امارات در لیگ قهرمانان آسیاست، شنبه شب در ورزشگاه خانگی اتحاد کلباء به میدان رفت و با نتیجه 5 بر 3 تن به شکست داد. در این بازی خانگی برای تیم اتحاد کلباء الیاس دی اولیویرا (3)، محمد مال الله (22 و 38)، گریگوری دوفرینیس (48) و منصور محمد (55) گلزنی کردند و زننده هر سه گل الوحده اسماعیل مطر بود که در دقایق 36، 52 و 1+90 دروازه تیم میزبان را گشود.

تیم الوحده در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های پرسپولیس ایران، بنیادکار ازبکستان و الاتحاد عربستان همگروه است.

دیشب همچنین تیم فوتبال الوصل در ورزشگاه خانگی خود با دو گل سعید الکاس (70) و عمران عبدالرحمان (3+90) از سد الاهلی گذشت و با 20 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کرد.

- نتایج کامل دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* اتحاد کلباء 5 - الوحده 3

* الوصل 2 - الاهلی صفر

* الجزیره 3 - الشارجه صفر

* الظفره صفر - بن یاس 2

* الشباب 2 - دبی صفر

- جدول رده بندی:

1- الجزیره 35 امتیاز - حریف سپاهان

2- بن یاس 28 امتیاز

3- الاهلی 21 امتیاز

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7- الوحده 18 امتیاز - حریف پرسپولیس

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11- العین 11 امتیاز

12- اتحاد کلباء 7 امتیاز