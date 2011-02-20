به گزارش خبرنگار مهر، موفقیت فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" در جشنواره برلین از چند جهت برای سینمای ایران مهم و حیاتی است. از یک سو موقعیت بین‌المللی و جایگاه سینمای ایران را ارتقا می‌دهد، سینمایی که در سال‌های اخیر به دلیل کم کار شدن چهره‌های بین‌المللی‌اش اقبال چندانی در محافل درجه یک و معتبر سینمایی نداشته و اگر تعداد محدودی از فیلم‌هایش در جشنواره‌های خارجی دیده و تحسین شده‌اند به دلیل تلاش‌های فردی و اعتبار سینماگرانی خاص بوده است.

اصغر فرهادی فیلمسازی اجتماعی است و درباره زندگی در ایران امروز و طبقه متوسط فیلم می‌سازد، چنین آثاری معمولا در جشنواره‌های خارجی با اقبال روبرو نمی‌شوند، جشنواره‌های بین‌المللی از سینماگران ایرانی تصویری دیگر از زندگی می‌خواهند، تصویری که در سینمای غرب غایب است و بخشی از روحیه و فرهنگ ایرانی و شرقی را که برای آنها تازگی دارد به نمایش می‌گذارد.

پیمان معادی و اصغر فرهادی در مراسم اختتامیه جشنواره برلین

تصویری که فرهادی از ایران امروز، زندگی مدرن و چالش‌هایی که جامعه امروز با آن درگیر است نشان می‌دهد چندان با فضایی که مخاطب غربی از این سرزمین در ذهن دارد نمی‌خواند، این تصویر پیچیده از معادلات انسانی حاکم بر طبقه متوسط جامعه ایرانی برای تماشاگر غربی تازه و عجیب است.

فرهادی مانند عباس کیارستمی تعقیب کننده نوعی نگاه نیست که فقط برای مخاطب خاص و روشنفکر جذابیت دارد، سینمای فرهادی برای مخاطب عام، منتقدان و داوران جشنواره‌های مختلف جذاب است و این امتیازی است که کمتر کارگردانی در سینمای ایران به آن دست یافته است. پیوند زدن موفقیت‌های داخلی به پیروزی‌های بین‌المللی هم اعتباری دیگر در کارنامه این فیلمساز است.

"جدایی نادر از سیمین" مانند "درباره الی" با بازیگران حرفه‌ای ساخته شده، فیلمی قصه‌گو است و در آن از خامدستی‌های تکنیکی یا سینمای ضدقصه پر از معنا و اشاره خبری نیست، توجه جشنواره برلین به چنین فیلمی نشان می‌دهد که اصغر فرهادی چند گام از دیگر سینماگرانی که در محافل بین‌المللی دیده و تحسین شده‌اند جلوتر است، هر چند که موفقیت او در امتداد تلاش‌های نسل‌های قبل است که اعتبار تازه‌ای به سینمای ایران دادند.

دیشب و در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم برلین تنها اصغر فرهادی تحسین نشد، گروه بازیگران فیلم هم دیده شدند و این یکی دیگر از موفقیت‌های سینمای ایران در بعد جهانی است، بازیگران سینمای ایران در این سطح و در چنین فضایی به موفقیت نرسیده بودند و "جدایی نادر از سیمین" این راه را هموار کرد. اصفر فرهادی این روزها اعتباری دوباره به سینمای اجتماعی ایران داده است. سینمایی که روزگاری گل سرسبد جشنواره‌های خارجی بود و هنوز می‌تواند به روزهای اوج برگردد.

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محدثه واعظی‌پور