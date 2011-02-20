اختصاص 800 میلیون تومان برای آماده سازی مدارس لرستان

حسین اسدی پور در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته 300 میلیون تومان برای احداث و تعمیر سرویس های بهداشتی مدارس، توسعه فضای آبدارخانه ها و ایجاد آشپزخانه های متمرکز در مدارس مرکز استان اختصاص داده شده است.

وی از در نظر گرفتن مدارس خرم آباد برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و بیان داشت: در این راستا 113 کلاس درس از مدارس ناحیه یک و دو خرم آباد در نظر گرفته شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به آماده سازی مدارس برای اسکان مسافران در کمترین زمان ممکن، یادآور شد: در حال حاضر عملیات آماده سازی مدارس 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اسدی پور ادامه داد: حداکثر تا 20 اسفندماه سالجاری مدارس برای اسکان مسافران نوروزی تحویل داده می شود.

وی یادآور شد: همچنین به منظور استفاده در شرایط اضطراری 10 دستگاه کانکس مجهز به دو چشمه سرویس بهداشتی و دو عدد دوش تجهیز شده که در صورت نیاز در اختیار ستاد تسهیلات نوروزی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین هزینه مبلغ 50 میلیون تومان از اعتبارات یاد شده به ادارات آموزش و پرورش خرم آباد برای جداسازی سرویس های بهداشتی، تعمیرات و لوله کشی صابون مایع تفویض اختیار شده است.

اسدی پور یادآور شد: در مجموع 60 آموزشگاه در مرکز لرستان با 655 کلاس درس برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی با تقدیر از استاندار لرستان در راستای اختصاص اعتبارات ویژه به این بخش، عنوان کرد: اداره کل نوسازی مدارس استان اولین سال است که به عنوان عضو در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی دعوت می شود.