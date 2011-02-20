اجازه سوء استفاده منافقین از خاک عراق علیه همسایگان را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "محمی خلیل" در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که عراق به گروهک منافقین اجازه نخواهد داد از اراضی این کشور برای تجاوز به کشورهای همسایه استفاده کند.

وی افزود: دولت عراق طرحی دارد که از طریق آن به موضوع سازمان ها و گروه های حاضر در این کشور بپردازد تا این سازمان ها مشکلی برای کشورهای همسایه عراق به وجود نیاورند. خلیل به جزئیات این طرح اشاره ای نکرد.

این نماینده عراقی در ادامه گفت: عراق از دخالت کشورهای همسایه در امور داخلی خود تا حدودی رنج دیده است اما علیرغم این مشکلات ما هرگز اجازه نمی دهیم اراضی ما به پایگاهی برای ضربه زدن به کشورهای همسایه تبدیل شود.

اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید. گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.