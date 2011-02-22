هاتف علیمردانی کارگردان فیلم سینمایی"راز دشت تاران" درباره زمان اکران این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: "راز دشت تاران" در بدترین زمان ممکن اکران شده است. در زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر معمولا فیلم‌های روی پرده از فروش مناسبی برخوردار نمی‌شوند. فیلم‌هایی که در این زمان به اکران در می‌آیند قربانی جشنواره شده و زیر سایه آن قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در طول برگزاری جشنواره اسقبال زیادی از فیلم نشده بود. چون معمولا بیشتر مخاطبان درگیر جشنواره هستند و کسی به دیدن فیلم‌های روی پرده نمی‌رود. خوشبختانه از روز گذشته استقبال از فیلم بهتر شده‌ است و بعد از جشنواره تماشاگران بیشتری به دیدن فیلم آمده‌اند.

این کارگردان خاطر نشان کرد: به تازگی هماهنگی‌های لازم با مدارس انجام شده ‌است تا مخاطبان اصلی این فیلم سینمایی بتوانند به تماشای آن بنشینند. از روز گذشته چند مدرسه برای تماشای "راز دشت تاران" به سینماهای مختلف رفته‌اند. امیدوارم در روزهای آینده این فیلم بتواند مخاطبان بیشتری را به خود جذب کند.

داریوش بابائیان تهیه‌کننده و هاتف علیمردانی کارگردان "راز دشت تاران"

"راز دشت تاران" به کارگردانی مشترک هاتف علیمردانی و محمد لطفعلی در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده است. ترانه علیدوستی، ارژنگ امیرفضلی، رضا شفیعی‌جم و سارا روستاپوردراین فیلم به ایفای نقش پرداختند. "راز دشت تاران" در بخش مسابقه فیلم‌های اول و دوم بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و جشنواره کودک و نوجوان همدان حضور داشت.

اکران عمومی این فیلم سینمایی از مدتی پیش و همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر شروع شده است.



