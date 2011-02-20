مصر دیگر بله گوی اسرائیل نیست/ قاهره به روابط با تهران می اندیشد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در گزارشی با اشاره به تحولات اخیر در مصر و آینده روابط این کشور و رژیم صهیونیستی نوشت: نگرانی های فزاینده ای در اسرائیل وجود دارد که مصر به جبهه مخالفان خواهد پیوست و همین موضوع بر حس انزوای بین المللی که از زمان نخست وزیری "بنیامین نتانیاهو" تشدید یافته است، می افزاید.

وتوی اخیر در شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه محکوم کردن شهرک سازی رژیم صهیونیستی به عنوان اقدامی غیرقانونی این حس انزوا را تشدید بخشید. البته رای مخالف آمریکا به غیر قانونی خواندن شهرکهای صهیونیست نشین که روز گذشته صورت گرفت در حالی است که 14 عضو دیگر این شورا به آن رای مثبت دادند.

این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی در ادامه این مقاله اذعان کرد: مصر هم اکنون سیگنالی را ارسال می کند که دیگر متعهد به همپیمان استراتژیک خود یعنی اسرائیل در قبال ایران نیست و قاهره درحال حاضر در پی انجام روابط تجاری با تهران است. این دقیقا همان چیزی است که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در سالهای اخیر انجام داده است.

به نوشته هاآرتض، از زمان خیزش مردم مصر علیه "حسنی مبارک" صلح سرد میان این کشور و اسرائیل بیش از همیشه به سردی گراییده است. تحویل گاز طبیعی به اسرائیل هنوز ازسرگرفته نشده است.

این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی در ادامه نوشت: شیخ "یوسف القرضاوی" رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان پس از چندین دهه تبعید به قاهره بازگشت و جمعه گذشته در میدان التحریر در میان جمعیت میلیونی سخنرانی کرد و خواستار آزادی مسجد الاقصی شد.

یوسف القرضاوی در گذشته حمایت خود را از حملات علیه اسرائیل بیان کرده و در دو سال گذشته از هولوکاست به عنوان "تنبیه خدا از یهودیان" یاد کرده بود.